PSG Mercato : 300M€, coup de théâtre à la tête du Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 20 novembre 2022 à 00:38

C’est une véritable bombe lâchée ce samedi sur l’avenir du Paris Saint-Germain. Un consortium américain voudrait intégrer le capital du PSG.

Depuis juin 2011 et son rachat du Paris Saint-Germain auprès de Colony Capital, fonds d’investissement américain, Qatar Sports Investments (QSI) a pris le contrôle du club de la capitale en deux temps, 70 % le 30 juin 2011 et les 30% restants quelques mois plus tard. Mais ce samedi, le quotidien L’Équipe assure qu’un nouveau fonds d'investissement américain se serait positionné depuis quelques semaines afin de racheter des parts du capital du Paris SG.

« Un fonds d’investissement américain s’est positionné depuis quelques semaines afin de racheter un pourcentage du capital du Paris-Saint-Germain, entre 10 et 15 % selon nos informations », révèle le média sportif, qui précise qu’une telle opération pourrait rapporter jusqu’à 300 millions d’euros dans les caisses des Rouge et Bleu. Mais l’Émir du Qatar, propriétaire du PSG ne songerait pas du tout à une cession du club parisien.

PSG Mercato : QSI n’envisage pas de partir du Paris SG

Malgré ce vif intérêt du fonds d’investissement américain, dont l’identité n’a pas été dévoilée, L’Équipe indique que Nasser Al-Khelaïfi et les siens n’auraient aucunement l’intention de se désengager du Paris Saint-Germain. « Dans l’entourage de QSI, on confirme cet intérêt même si aujourd’hui il est trop tôt pour dire si cette discussion aboutira. Le nom du fonds intéressé n’a pas filtré. Une possible prise de position ne manquerait pas de susciter son lot de questions.

L’arrivée d’un partenaire capitalistique serait-elle le premier signe d’un futur désengagement du Qatar au PSG ? Ce n’est pas la tendance selon des sources proches de l’actionnaire », explique le quotidien sportif. Selon Forbes, le PSG est aujourd'hui valorisé à près de 3 milliards d'euros.