Stade Brestois Mercato : Un entraîneur en pole position au SB29

Publié par Jules le 22 novembre 2022 à 11:34

Il y a plus d'un mois, le Stade Brestois a limogé Michel Der Zakarian. Depuis, le SB29 se cherche un nouvel entraîneur pour reprendre l'équipe.

Le 11 octobre dernier, le Stade Brestois officialisait la mise à l'écart de Michel Der Zakarian, qui n'obtenait pas les résultats escomptés par les dirigeants du SB29. En effet, le club breton connaît un début de saison compliqué et pointe actuellement à la 16e place du classement, à égalité de point avec l'AJ Auxerre, 17e de Ligue 1 et premier relégable. Une situation que le club souhaite bien résoudre au plus vite dans une saison à l'issue de laquelle quatre équipes descendront en Ligue 2.

En plus de cela, hors des terrains, le Stade Brestois est confronté à un problème majeur depuis plusieurs semaines. En effet, les cambriolages se multiplient à l'égard des joueurs du SB29, un problème que les dirigeants du club veulent résoudre au plus vite afin de permettre à leur équipe de rester concentrer sur les performances sportives et relancer le club au plus vite.

Stade Brestois Mercato : Le SB29 discute avec Benoît Tavenot

Pour remplacer Michel Der Zakarian, le Stade Brestois étudie un profil inattendu pour un club de Ligue 1. En effet, selon Foot Mercato, la direction du SB29 discuterait avec Benoît Tavenot pour reprendre les rênes du club. En cas d'arrivée sur le banc brestois, l'ancien adjoint de Frédéric Antonetti au FC Metz connaîtrait sa première expérience en tant que coach principal sur le banc d'une équipe professionnelle.

Alors que la priorité semblait se nommer Habib Beye depuis le limogeage de Michel Der Zakarian, les négociations n'ont pas abouti en raison des demandes financières de l'entraîneur du Red Star. Concernant les discussions entre le Stade Brestois et Benoît Tavenot, celles-ci semblent être en bonne voie, et une arrivée n'est clairement pas à exclure durant cette longue trêve internationale.