Barça Mercato : L'arrivée d'un énorme crack se précise à Barcelone

Publié par Thomas G. le 22 novembre 2022 à 19:09

Bien décidé à revenir au sommet, les dirigeants du Barça aimeraient s'attacher les services d'un grand espoir allemand cet été.

Le FC Barcelone a pris l’habitude ces dernières saisons de recruter des jeunes talents avec une marge de progression. Les Blaugranas ont notamment enrôlé Pedri, Pablo Torre, Ronald Araujo ou encore Frenkie de Jong. Cette stratégie a permis au FC Barcelone de pouvoir compter sur un noyau de jeunes talents très prometteurs. La nouvelle génération du Barça offre de l’espoir aux Blaugranas et l’ambition de pouvoir retrouver les sommets. Dans l’optique de poursuivre cette stratégie qui s’est avérée payante, les dirigeants du FC Barcelone se sont positionnés sur le dossier Youssoufa Moukoko. Le jeune espoir allemand qui va disputer sa première Coupe du Monde avec la Mannschaft est en fin de contrat avec le Borussia Dortmund.

L’attaquant de 17 ans pourrait ainsi s’engager librement avec le Barça lors de son passage à l’âge adulte cet été. La concurrence s’annonce rude pour les Blaugranas, Youssoufa Moukoko est également dans le viseur du Paris Saint-Germain, du Bayern Munich et du Real Madrid. La course à la signature de l'espoir allemand a déjà commencé, le buteur du Borussia Dortmund pourra s’engager dans le club de son choix dès janvier. Selon les informations du journal espagnol Sport, le FC Barcelone aurait un avantage non-négligeable sur ses concurrents. Le média ibérique indique que depuis son plus jeune âge, Youssoufa Moukoko rêverait de jouer au Barça. Les Blaugranas pourraient profiter du désir de l’international allemand pour le convaincre de signer cet été.

Barça Mercato : le FC Barcelone veut rajeunir son effectif

En parallèle du dossier Youssoufa Moukoko, le Barça suit également plusieurs joueurs pour renforcer l’effectif de Xavi. Les Blaugranas souhaitent recruter un milieu de terrain et un défenseur droit lors du mercato hivernal. Le Barça souhaiterait ainsi s’attacher les services de Martin Zubimendi (23 ans) et Arnau Martinez ( 19 ans). Les dirigeants du FC Barcelone ont l’intention de rajeunir l’effectif du FC Barcelone en recrutant les deux espoirs espagnols.