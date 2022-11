PSG : Coupe du Monde, l'Argentine de Messi déjà sous pression

Publié par Jules le 22 novembre 2022 à 15:03

L'Argentine disputait aujourd'hui son premier match en Coupe du Monde contre l'Arabie Saoudite, qui s'est soldé par une défaite de l'Albiceleste.

Ce mardi à 11h, l'Argentine défiait l'Arabie Saoudite pour son match d'ouverture dans cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Si, sur le papier, ce match semblait être le plus accessible pour les coéquipiers de Lionel Messi, les Argentins se sont finalement inclinés contre des Saoudiens combatifs (2-1). Une défaite d'entrée qui fait mal, et qui remet déjà en cause le statut de favori dont jouissait pourtant l'Albiceleste au lancement de ce Mondial.

Tandis que l'Argentine avait ouvert le score dès la 10e minute grâce à un penalty transformé par Lionel Messi, les hommes de Lionel Scaloni n'ont pas réussi à faire le break en première mi-temps, et l'ont payé cher au retour des vestiaires. Au cours de la première période, l'Albiceleste s'est vu refuser 2 buts pour des positions de hors-jeu.

Coupe du Monde : L'Argentine se met la pression pour la qualification

Face à l'Arabie Saoudite, l'Argentine a pourtant dominé les débats aujourd'hui. Avec 70% de possession de balle, les coéquipiers de Lionel Messi ont tiré 14 fois au but, contre 3 petits tirs pour les Saoudiens. Il n'aura fallu que 2 tirs cadrés aux Faucons pour inscrire les deux buts de la victoire, presque coup sur coup, à la 48e et à la 53e minute.

Avec cette défaite, l'Argentine se met déjà en très mauvaise posture pour la dernière Coupe du Monde de Lionel Messi. En effet, l'Arabie Saoudite devait être l'équipe la plus faible de son groupe, dans lequel l'Albiceleste affrontera ensuite le Mexique, puis la Pologne, qui s'affronteront en fin d'après-midi. Les Argentins, qui n'ont plus le droit à l'erreur, devront donc faire des résultats contre les deux autres nations fortes de leur poule, pour décrocher une qualification et, éventuellement, une première place.