Mercato PSG : Lionel Messi confirme un choix fort pour son avenir

22 novembre 2022

Avant l’entrée en lice de l’Argentine en Coupe du Monde ce mardi, Lionel Messi, l’attaquant du PSG, a confirmé une décision forte concernant son avenir.

Si le Paris Saint-Germain aimerait le voir parapher un nouveau contrat jusqu’en juin 2024 afin qu’il termine sa carrière en Ligue 1, le Barça voudrait le voir revenir au Camp Nou au terme de son engagement avec le champion de France en titre, soit l’été prochain. À l’étranger, la presse espagnole assure que Lionel Messi est en négociations avancées avec l’Inter Miami de David Beckham pour une arrivée libre en MLS au terme de l’exercice en cours. Alors que les rumeurs autour de son avenir s’intensifient, l’international argentin a les idées tournées vers d’autres objectifs. À 35 ans révolus, le septuple Ballon d’Or compte bien tout mettre en oeuvre pour remporter la Coupe du Monde au Qatar, la dernière qu’il dispute avec l’Argentine.

PSG Mercato : Lionel Messi ne sera pas avec l’Argentine en 2026

Avec 12 buts et 14 passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues, Lionel Messi a retrouvé des sensations pour cette seconde année sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Un retour en forme que la Pulga veut utiliser pour permettre à l’Argentine de soulever sa première Coupe du Monde de l’ère Messi. D’autant que le meilleur buteur de l’histoire du FC Barcelone ne sera pas de l’aventure de 2026 en Amérique du Nord.

« Je me sens très bien physiquement. Je suis dans une très bonne période, tant sur le plan personnel que physique. Je me suis entraîné à part parce que j’avais un coup, mais rien d’inhabituel. C’est ma dernière chance de réaliser le rêve que nous voulons tous : gagner la Coupe du monde. C’est ma dernière Coupe du monde », a déclaré Lionel Messi lundi en conférence de presse. Concernant son avenir en club, le partenaire de Neymar et Mbappé prendra sa décision après le Mondial.