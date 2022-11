OM Mercato : Le transfert d’un attaquant se concrétise à Marseille

Publié par Timothée Jean le 22 novembre 2022 à 16:07

L’ OM a bien l’intention de séparer de plusieurs joueurs cet hiver. D’ailleurs, le club phocéen touche au but pour le départ de son attaquant Luis Suarez.

Éliminé de toutes compétitions européennes, l’ OM compte profiter du prochain mercato hivernal pour apporter quelques retouches à son effectif. Malgré la trêve liée à la Coupe du monde au Qatar, les dirigeants de l'Olympique de Marseille s’activent en silence pour faire venir de nouveaux renforts en janvier prochain. Plusieurs pistes hivernales sont explorées par les recruteurs marseillais.

OM Mercato : Luis Suarez vers un retour en Espagne

De Marcus Thuram (Borussia M’Gladbach) à Ruslan Malinovskyi (Atalanta Bergame) en passant par Rick Karsdorp de l’AS Rome, les noms fusent au cours des dernières heures dans la cité phocéenne, mais rien ne semble concrétiser pour le moment. Et pour cause, avant d'effectuer ce recrutement tant espéré, l' OM va devoir dégraisser son effectif en vue de faire de la place aux nouveaux arrivants et réduire sa masse salariale. C’est à ce titre que le nom de Luis Suarez est cité parmi les potentiels partants.

Arrivé l’été dernier à l’ OM contre un chèque de 10 millions d’euros, l’attaquant colombien n’est jamais parvenu à se hisser à la hauteur des attentes placées en lui. Après des débuts encourageants sous ses couleurs, avec notamment un doublé pour son premier match face à Reims (4-1), le joueur de 24 ans a rapidement laissé place au doute concernant son réel potentiel. Si bien qu’il a perdu la confiance de son entraîneur Igor Tudor, qui préfère miser sur d’autres profils pour animer son secteur offensif. L’ancien avant-centre de Grenade pourrait même quitter le navire marseillais six mois seulement après son arrivée.

RMC Sport expliquait récemment que les dirigeants de l’OM ont placé Luis Suarez sur le marché. Et ça tombe bien, puisqu’un nouveau prétendant vient de se manifester. Selon les informations du média El Desmarque, Cadix serait intéressé par le profil de Luis Suarez. Le club espagnol préparait même une offre pour le recruter dès cet hiver. La source ajoute que d’autres clubs seraient aussi intéressés par l'attaquant colombien, sans dévoiler leur identité. Peu utilisé à l’Olympique de Marseille, Luis Suarez reste donc très sollicité sur le marché des transferts.