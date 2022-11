PSG Mercato : 80M€, Palmeiras ne fera aucun cadeau à Luis Campos

Publié par JEAN-LUC D le 22 novembre 2022 à 21:09

En charge du recrutement du PSG, Luis Campos scrute le marché des jeunes talents, notamment au Brésil. Mais Palmeiras ne compte pas lui faciliter la tâche.

Récemment, Douglas, le père de la pépite de Palmeiras, Endrick, a confirmé l’offensive du Paris Saint-Germain pour son fils. « La seule chose que nous savons, c'est que jusqu'à présent, le seul club qui est venu s'asseoir à la table des négociations avec Palmeiras est le PSG, les discussions se poursuivent. Nous attendons de voir ce qui va se passer avec les autres clubs, si un autre club va soumettre une quelconque proposition à Palmeiras », a-t-il confié au micro de Canal Do Nicola.

À seulement 16 ans, l’international brésilien des moins de 20 ans affole déjà presque tous les grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain. Mais Luis Campos aurait également un autre prodige de Palmeiras dans le viseur. En effet, selon les informations d’UOL Esporte, le conseiller football du club de la capitale française aurait transmis une nouvelle proposition à Palmeiras pour Endrick en incluant son coéquipier Estevao Willian dans le deal. Pour s’offrir les services des deux talents du club de São Paulo, le PSG proposerait un chèque de 80 millions d’euros. Une importante somme, mais insuffisante pour la direction de São Paulo.

PSG Mercato : Palmeiras veut plus pour Endrick et Estevao Willian

À en croire le média brésilien, l’offre du Paris SG pour Endrick et Estevao Willian se déclinerait en deux parties avec 50 millions d’euros pour Endrick et 30 millions d’euros pour le milieu offensif de 15 ans. Globo Esporte indique que Palmeiras, qui réclame toujours l’intégralité de la clause libératoire de son jeune attaquant, soit 60 millions d’euros, préférerait temporiser avec le champion de France en titre. Luis Campos et le Paris SG savent donc à quoi s’attendre dans ce dossier puisque les négociations se poursuivraient entre les deux clubs.