RC Lens Mercato : Une importante arrivée officialisée au RCL !

Publié par Enzo Vidy le 22 novembre 2022 à 18:39

Désireux d'améliorer son équipe lors du mercato hivernal, le RC Lens veut également se renforcer en interne et une arrivée vient d'être annoncée.

Après une première partie de saison quasi parfaite chez les Sang et Or, les dirigeants du RCL préparent déjà la deuxième partie de saison avec l'objectif d'aller chercher une place européenne en fin de saison. Si des noms circulent pour consolider l'effectif du RC Lens, Franck Haise veut également améliorer son staff. En effet, les dirigeants lensois auraient déjà obtenu un accord avec Benoît Delaval, ancien préparateur athlétique de Leeds United avec un certain Marcelo Bielsa. D'après les informations de L'Équipe, le technicien aurait signé un contrat de cinq ans avec le RC Lens.

Son profil aurait particulièrement attiré l'attention de Franck Haise qui apprécierait la capacité de Benoît Delaval à préserver les blessures lorsque les matchs s'accumulent et à préparer une équipe à jouer tous les trois jours. Si l'officialisation n'a pas encore eu lieu, L'Équipe affirme que cela ne devrait plus tarder.

RC Lens : La deuxième partie de saison sera intense pour les Sang et Or

Même si les hommes de Franck Haise ne jouent pas de Coupe d'Europe au mois de février, contrairement à quelque-uns de leurs concurrents, il faudra réussir à s'accrocher et à tenir la cadence. Actuellement 2e du championnat derrière le PSG, le RCL possède une marge de cinq points sur le Stade Rennais qui occupe la 3e place. Intraitable à domicile, les Lensois pourront s'appuyer sur leur public qui répond présent à chaque rencontre qui se joue au Stade Bollaert.

Outre le championnat, la Coupe de France va venir prendre place dans le calendrier du RC Lens. Opposé à Linas-Montlhery pour les 32es de finale de la compétition, il est quasiment certain que les Sang et Or jouent cette coupe à fond. Cependant, il faudra faire attention à ne pas s'essouffler de trop afin de rester dans les premières places du classement de Ligue 1.