OM Mercato : Un attaquant de Marseille très sollicité en Espagne

Publié par Timothée Jean le 23 novembre 2022 à 00:09

Le jeune attaquant de l’ OM, Luis Suarez, risque de faire ses valises très rapidement. Un nouveau prétendant espagnol se manifeste pour son transfert.

Arrivé durant le dernier mercato estival à l’OM contre un chèque d’environ 10 millions d'euros, Luis Suarez a peu à peu disparu des plans d’Igor Tudor. Après des débuts encourageants sous le maillot phocéen, l’attaquant colombien doit dorénavant se contenter d’un statut de remplaçant à l’Olympique de Marseille. Le joueur de 24 ans ne semble pas avoir les qualités requises pour évoluer régulièrement dans le système de jeu mis en place par Igor Tudor. Il a même vu son coéquipier Bamba Dieng lui passer devant dans la hiérarchie des attaquants marseillais.

OM Mercato : Un nouveau prétendant débarque pour Luis Suarez

En manque de temps de jeu à l’OM, Luis Suarez pourrait donc faire ses valises dès cet hiver. D’autant plus que sa situation a attiré l’attention de plusieurs clubs espagnols. En quête d’un nouvel avant-centre pour la suite de la saison, Cadix, actuel 19e de Liga, serait très intéressé par le profil du buteur marseillais. Les dirigeants du club andalou souhaitent attirer un nouveau offensif, capable de s’adapter rapidement dans le championnat espagnol. Et leur choix se porterait sur Luis Suarez.

L’ancien attaquant de Grenade pourrait ainsi faire son retour en Liga durant ce mercato hivernal. Toutefois, Cadix n’est pas le seul sur ce coup. Selon les dernières infirmations du média El Desmarque, le Real Saragosse ambitionne aussi de récupérer son ancien attaquant, Luis Suarez. L’idée du club espagnol serait de le recruter sous la forme d’un prêt de six mois. Cette forme de transaction permettrait alors au joueur de bénéfice de plus de temps de jeu sous d’autres cieux avant de revenir à Marseille plus aguerri. Reste désormais à savoir si ses prétendants passent à l’offensive pour son transfert.

En attendant, la direction de l’OM ne s’oppose pas vraiment à départ de son jeune attaquant colombien. « On doit toujours avoir une réflexion par rapport aux joueurs qui sont moins utilisés au sein de l'effectif (…) On a beaucoup investi et on doit avoir la bonne réflexion », avait récemment confié le président marseillais Pablo Longoria concernant l’avenir de sa recrue estivale. Luis Suarez risque donc de vivre un mercato hivernal très agité.