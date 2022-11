ASSE Mercato : Un indésirable de l'OM en renfort à Saint-Étienne ?

Publié par ALEXIS le 23 novembre 2022 à 23:29

Un défenseur en manque de temps de jeu à l’ OM et en instance de prêt pourrait intéresser l’ ASSE, qui est en quête de renforts cet hiver pour se sauver.

Recruté au Havre AC pendant le mercato d’été, Isaak Touré a peu joué avec l’ OM sous les ordres d’Igor Tudor. Il n’est clairement pas parmi les premiers choix du nouvel entraineur, en défense centrale. Le transfuge du HAC est confronté à la forte concurrence de Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Éric Bailly. L’arrière de 19 ans n’a fait que 5 brèves apparitions en Ligue 1, soit seulement 65 minutes de jeu cumulées depuis le début de saison. Face à la situation compliquée de son jeune joueur prometteur, l’ OM songerait à le prêter en janvier selon Le Phocéen. L'idée étant de lui permettre d’engranger du temps de jeu et de s’aguerrir, car il incarne le futur des Marseillais. À la cherche de renforts, surtout en défense, l' ASSE va-t-elle sauter sur cette opportunité ? Pourquoi pas, vu la situation catastrophique des Verts.

L’équipe de Laurent Batlles possède en effet la pire défense du championnat avec 28 buts encaissés en 15 matchs. Les recruteurs de l'AS Saint-Étienne seraient donc bien inspirés en se positionnant sur la recrue estivale des Olympiens. Elle a certes moins de temps de jeu cette saison, mais ses prestations de la saison dernière avec le Havre AC en Ligue 2 lui donnent du crédit. C’est justement les prestations remarquables d’Isaak Touré avec le club normand qui ont convaincu Marseille de le recruter à 5,5 M€ hors bonus, selon les chiffres de Transfermarkt.

ASSE Mercato : Isaak Touré, une opportunité pour l'AS Saint-Étienne ?

Sauf que rien n'indique pour l'instant que le profil du natif de Gonesse (Val-d'Oise) correspond à ce que recherche l’ ASSE. Bon dernier de Ligue 2 et menacé de relégation en National, le club ligérien pourrait se tourner vers des joueurs aguerris au haut niveau et ayant l’expérience pour permettre aux Verts de se sauver de la descente aux enfers. Pour rappel, Laurent Batlles a recruté trois défenseurs centraux cet été : Jimmy Giraudon (30 ans), Anthony Briançon (27 ans) et Léo Pétrot (25 ans), mais ils n’ont pas été à la hauteur des attentes stéphanoises lors de la première partie de la saison. Pas plus que les joueurs issus de l’Académie de l’ ASSE : Abdoulaye Bakayoko (20 ans), Saïdou Sow (20 ans) ou encore Mickaël Nadé (23 ans).