Equipe de France : Bonne nouvelle pour les Bleus avant le Danemark

Publié par Ange A. le 23 novembre 2022 à 22:49

Large vainqueur de l’Australie pour sa première, l’équipe de France vient de recevoir une bonne nouvelle en marge de son prochain match.

Pour la première fois depuis 2006, le champion du monde en titre a réussi son entrée en lice au Mondial. Mardi, l’équipe de France a étrillé l’Australie pour son premier match à la Coupe du monde. Les Bleus se sont offerts une remontada contre les Socceroos (4-1). Le seul point noir de la soirée a été la blessure de Lucas Hernandez. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, le défenseur du Bayern Munich est forfait pour le reste de la compétition. Un forfait de plus pour les Bleus. Lesquels devront faire sans Karim Benzema, Christopher Nkunku, Presnel Kimpembe, Paul Pogba et Ngolo Kante. Futur adversaire de la bande à Hugo Llorris, le Danemark a également enregistré un énorme coup dur.

Équipe de France : Un cadre du Danemark forfait pour le reste du Mondial !

Sorti sur blessure lors du nul contre la Tunisie (0-0), Thomas Delaney ne rejouera plus. Le milieu de terrain danois est forfait pour le reste de la compétition. Le sociétaire du FC Séville souffre d’une blessure au genou. Laquelle devrait l’éloigner des terrains pendant quatre semaines comme l’indique le communiqué de la fédération danoise publié ce mercredi. Malgré ce forfait, le sélectionneur danois reste confiant avant d’affronter l’équipe de France. « Il va nous manquer, sur et en dehors du terrain. D'autres joueurs sont prêts et nous avons un effectif solide pour les prochains matches », a indiqué Kasper Hjulmand.

Il faut dire que la France est un adversaire qui a réussi au Danemark ces derniers mois. La bande à Christian Eriksen reste sur deux victoires contre les Bleus en Ligue des nations. Reste maintenant à savoir si Didier Deschamps parviendra à mettre fin à cette série face à cet adversaire. Rendez-vous samedi à 17 heures.