22 mars 2023

Convoqué avec l'Equipe de France pour ce rassemblement, Olivier Giroud aurait aimé une meilleure issue entre Karim Benzema et son aventure en Bleus.

C'est un sujet encore sensible au sein de l'Equipe de France. Depuis la dernière Coupe du monde au Qatar, Karim Benzema est au cœur de l'actualité liée au Bleus. Pour cause, son forfait statué quelques jours avant le début du Mondial a énormément fait parler, et le principal intéressé n'a visiblement pas encore digéré cet épisode.

Il y a quelques jours, après une interview du sélectionneur de l'Equipe de France au sujet de la blessure contractée par Karim Benzema au Qatar, l'attaquant du Real Madrid avait publié plusieurs stories polémiques, remettant en cause la version de Didier Deschamps. Face aux agissements du joueur français, le champion du monde 98 avait fait comprendre que le sujet était clos lors d'une conférence de presse.

"Je ne suis pas dans la polémique. J'ai été amené à parler pour dire ce qu'il s'était passé, ça appartient au passé pour moi. Ce qui est important, c'est ce qui est devant nous." Néanmoins, même si Didier Deschamps ne veut plus entendre parler de cette affaire, la polémique prend encore beaucoup de place dans le quotidien de l'Equipe de France, et un attaquant des Bleus s'est exprimé sur le sujet Karim Benzema.

Equipe de France : Les regrets d'Olivier Giroud sur l'affaire Karim Benzema

Interrogé lundi soir sur Europe 1 à propos de son ancien coéquipier, Karim Benzema, Olivier Giroud a déclaré quelques regrets sur la façon dont s'est terminée l'aventure entre l'attaquant du Real Madrid et l'Equipe de France. "C’est dommage de finir comme ça. Tout ce qu’il a fait pour l’équipe de France, la carrière qu’il a eue… C’est sûr que j’aurais préféré qu’il s’arrête sur un bon point final."

Des mots forts de la part du meilleur buteur de l'Equipe de France, qui n'avait pas manqué de soutenir Karim Benzema lorsque ce dernier avait dû quitter ses coéquipiers en novembre dernier.