Publié par Enzo Vidy le 20 mars 2023 à 11:51

Non convoqué à l'annonce de la liste jeudi dernier, Jean-Clair Todibo, défenseur de l'OGC Nice, a finalement été appelé pour remplacer Wesley Fofana.

Il en rêvait, et c'est devenu réalité. Jeudi dernier, quelques heures avant le coup d'envoi du match entre l'OGC Nice et Sheriff Tiraspol en Conference League (3-1), Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour le prochain rassemblement de l'Equipe de France. Malheureusement pour Jean-Clair Todibo, son nom n'a pas été cité par le sélectionneur, privilégiant Wesley Fofana ou encore Ibrahima Konaté.

Mais dernièrement, les blessures n'épargnent pas l'Equipe de France, et les derniers matchs européens avant la trêve ne dérogent pas à la règle. Vendredi dernier, c'est William Saliba qui est contraint de déclarer forfait pour les deux prochains matchs des Bleus, remplacé par Axel Disasi. Quelques jours plus tard, Wesley Fofana se blesse à son tour avec Chelsea, ouvrant la porte de l'Equipe de France pour un autre défenseur central.

OGC Nice : Jean-Clair Todibo rejoint l'Equipe de France

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Après la blessure de Wesley Fofana avec Chelsea samedi soir, Didier Deschamps a choisi d'appeler le défenseur de l'OGC Nice, Jean-Clair Todibo, qui officialise sa toute première convocation avec l'Equipe de France. L'ancien joueur du Barça va rejoindre Clairefontaine ce lundi matin afin de commencer à préparer le prochain match des Bleus qui se jouera vendredi prochain face aux Pays-Bas dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024.

Sa convocation vient récompenser une grande saison avec l'OGC Nice jusqu'à présent. En effet, Jean-Clair Todibo et devenu le véritable patron de la défense niçoise, et a déjà pris part à 36 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Déjà brillant sous l'ère Lucien Favre, le défenseur du Gym est devenu encore meilleur depuis l'arrivée de Didier Digard sur le banc, et contribue grandement au renouveau de l' OGC Nice ces derniers mois.