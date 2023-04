Publié par Enzo Vidy le 12 avril 2023 à 13:26

Dans une période assez délicate pour l' OM en termes de résultats, Igor Tudor est soutenu par le sélectionneur de l'Equipe de France, Didier Deschamps.

La pression commence sérieusement à s'intensifier à l' OM. Après deux matches nuls consécutifs depuis le retour de la trêve, l'équipe d'Igor Tudor a perdu sa deuxième place, et semble accuser le coup physiquement. Pointé du doigt par rapport à son coaching, l'entraîneur croate se retrouve petit à petit enlisé dans une période à peu près similaire à celle qu'il a vécu durant la préparation estivale, quelques semaines après son arrivée.

Un peu à l'image de Gerson l'été dernier, Jonathan Clauss n'est plus vraiment en accord avec les choix d'Igor Tudor. Pour cause, sa non-titularisation lors du Classico entre l' OM et le PSG le 26 février dernier (3-0) ne serait absolument pas digérée par l'ancien piston du RCL. Dans une période de sprint final, ces tensions grandissantes semaine après semaine entre le coach et son vestiaire ne sont clairement pas les bienvenues. Néanmoins, l'ancien défenseur de la Juventus a pu compter sur le soutien d'un ancien grand entraîneur de l' OM, aujourd'hui sélectionneur de l'Equipe de France.

OM : Didier Deschamps salue le travail d'Igor Tudor

Passé sur le banc de l' OM de 2009 à 2012, Didier Deschamps est bien placé pour comprendre et ressentir la pression que subie actuellement son ancien coéquipier de la Juventus, Igor Tudor. Dans une interview accordée à La Provence, l'actuel sélectionneur de l'Equipe de France a salué le travail de l'entraîneur croate.

"Je respecte l'entraîneur qu'il est devenu, ses méthodes, certains fonctionnements. Mais je garderai tout ça pour moi. Il a ses idées, il va au bout de celles-ci, avec des options différentes mais avec un cadre qui est bien défini. Il est exigeant dans ce qu'il demande aux joueurs au niveau de l'intensité, de la répétition, de l'énergie."

Une prise de parole qui devrait sans doute faire un bien fou à Igor Tudor, lui qui traverse une forte zone de turbulence à l' OM ces derniers temps. La situation n'est pas encore catastrophique, car l'Olympique de Marseille est toujours 3e de Ligue 1, mais les deux dernières rencontres laissent présager une fin de saison bien plus pénible que prévue.