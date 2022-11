Real Madrid Mercato : Un grand talent français proposé au Real

Publié par Thomas G. le 24 novembre 2022 à 15:25

Bien décidé à préparer la succession de Karim Benzema, le Real Madrid pourrait s'intéresser à un serial buteur français de Bundesliga.

Le Real Madrid a remporté 5 Ligues des Champions en 9 ans et les Merengues comptabilisent désormais 14 couronnes européennes. La génération dorée du Real a permis aux Madrilènes d’asseoir leur domination sur le football européen. Florentino Pérez souhaite redémarrer un nouveau cycle pour continuer à régner sur l'Europe et avoir une nouvelle ère galactique. Dans cette optique, le président du Real Madrid a d’ores et déjà commencé à préparer la succession des légendes. Les contrats de Luka Modric, Toni Kroos et Karim Benzema arrivent bientôt à leur terme et les Merengues vont devoir trancher.

Les trois légendes madrilènes devraient rester jusqu’en 2024 à la Casa Blanca avant de laisser la nouvelle génération prendre le pouvoir. Au milieu de terrain, les Merengues ont Federico Valverde et Eduardo Camavinga pour succéder à Luka Modric et Toni Kroos. Cet été, les Madrilènes tenteront de recruter le prodige anglais Jude Bellingham. Les dirigeants du Real Madrid doivent désormais trouver une solution pour la succession du Ballon d’Or 2022, Karim Benzema.

Real Madrid Mercato : Marcus Thuram, une option pour le Real

Quelques mois apres les échecs dans les dossiers Erling Haaland et Kylian Mbappé, la priorité du Real Madrid sera de recruter Jude Bellingham. En parallèle du prodige anglais, les Madrilènes veulent enrôler un nouvel attaquant et Marcus Thuram pourrait être une option.

Selon les informations de Defensa Central, l’international français Marcus Thuram aurait été proposé au Real Madrid cette semaine. Le buteur du Borussia Mönchengladbach est en fin de contrat et l’ancien guingampais sera libre l’été prochain. L’international français de 25 ans dispute sa première Coupe du monde avec l’Equipe de France et ses performances devraient être scrutées. L’Atlético Madrid et la Juventus souhaiteraient le recruter lors du prochain mercato estival. Reste à savoir si le Real Madrid se joindra à la course à la signature de Marcus Thuram après la Coupe du monde au Qatar.