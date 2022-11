FC Barcelone Mercato : Le Barça prépare déjà la succession de Xavi

Publié par Thomas G. le 24 novembre 2022 à 20:07

Mis sous pression par deux éliminations en Ligue des Champions en deux ans, Xavi pourrait être remplacé au FC Barcelone.

Le FC Barcelone a retrouvé de l’ambition depuis le retour de Joan Laporta en tant que président. Le Barça a pour objectif de gagner un 27e titre de champion d’Espagne cette année et d’ajouter un 6e sacre en Ligue des Champions dans les prochaines années. Dans cette optique, le Barça souhaite recruter des renforts pour améliorer son effectif. Les dirigeants du FC Barcelone pourraient également recruter un nouvel entraîneur pour guider ce nouveau projet.

Après la nouvelle élimination du Barça en phase de poules de la Ligue des Champions, le poste de Xavi a été remis en question en interne. Malgré la première place en Liga, Xavi ne ferait plus l’unanimité en Catalogne. Cette saison sera donc capitale pour l’entraîneur espagnol qui est toujours en lice pour réaliser un triplé avec le championnat, la Ligue Europa et la Coupe du Roi. En cas d’échec en Liga et en Ligue Europa, le poste de Xavi pourrait de nouveau être fragilisé.

FC Barcelone Mercato : Le Barça aurait déjà tout prévu pour la succession de Xavi

Les clés du projet sont toujours entre les mains de Xavi à l’heure actuelle, mais cette situation ne devrait pas s’éterniser. Les dirigeants du FC Barcelone souhaitent que le nouveau projet soit dirigé par un entraîneur formé à la Masia et avec une bonne conaissance du club. Dans cette optique, les Blaugranas ont sondé Pep Guardiola, mais le technicien espagnol a prolongé son contrat avec Manchester City.

Selon les informations du journaliste Alfredo Martinez, le FC Barcelone souhaiterait recruter l’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta. Le coach des Gunners vient de prolonger son contrat à Londres jusqu’en 2025. Le Barça souhaiterait donc attendre cet échéance pour le nommer à la tête du club catalan.

Cette saison, les hommes de Mikel Arteta impressionnent, Arsenal compte 5 points d’avance sur Manchester City en tête de la Premier League. L’entraîneur espagnol a également l’avantage d’être un ancien de la Masia. Reste à savoir si Mikel Arteta acceptera de quitter Arsenal en 2025 pour retourner dans son club formateur.