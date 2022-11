OL : Aulas reçoit un dernier hommage avant de céder Lyon à Textor

Publié par ALEXIS le 24 novembre 2022 à 21:07

Avant la vente de l’ OL à John Textor, Aulas a encore été honoré pour ses engagements en tant qu’entrepreneur et acteur majeur du football français.

Jean-Michel Aulas a décidé de vendre l’ OL. Il a déjà trouvé un accord avec John Textor. Le club sera cédé au milliardaire américain dans les prochains jours. L’acquisition de l’Olympique Lyonnais par l’homme d’affaires de 57 ans mettrait ainsi fin au long règne de l’ancien patron de Cegid à tête du club rhodanien depuis 1987. Sous la présidence de Jean-Michel Aulas, l’ OL é été champion de France 7 fois d'affilée de 2002 à 2008. Les Gones ont également remporté la Coupe de France à 5 reprises, le Trophée des champions à 8 reprises et une coupe de la Ligue. Le seul regret du dirigeant de 73 ans est de n’avoir pas gagné de coupe d’Europe pendant la période de domination de son équipe dans le championnat national. L’ OL a cependant disputé deux demi-finales de Ligue des Champions en 2010 et 2020.

OL : Aulas promu Commandeur dans l’Ordre National du Mérite

Néanmoins, cela n'enlève en rien le travail colossal réalisé par Jean-Michel Aulas à la tête d’OL groupe. En plus de sa réussite en tant qu'entrepreneur et homme d’affaires. À juste titre, il a reçu une nouvelle distinction, suite au décret paru au Journal Officiel, mercredi. Il a été élevé au rang de Commandeur dans l’Ordre National du Mérite, dix ans après sa promotion au grade d’Officier dans l’Ordre National du Mérite en 2012. « Cette distinction honore une nouvelle fois son parcours et ses engagements en tant qu’entrepreneur, président de l’Olympique Lyonnais depuis 1987, mais aussi, acteur majeur du football français et pionnier en faveur du football féminin », a commenté le club.

Pour rappel, le patron de l’ OL avait également reçu les insignes de Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur en 2006, puis le grade d’Officier dans l’Ordre National de la Légion d’honneur en 2017, des mains de l’ancien président de la République, François Hollande.