OM Mercato : Marseille et l’Inter Milan à la lutte pour un attaquant

Toujours à l’affût des opportunités du marché, l’ OM et l’Inter Milan livrent une bataille à distance pour boucler la signature de Marcus Thuram.

Deuxième meilleur buteur de la Bundesliga cette saison avec un total de 10 réalisations en 15 rencontres, Marcus Thuram a été convoqué à la dernière minute par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde au Qatar avec L’Équipe de France. S’il reste très concentré sur son aventure au Mondial, l'attaquant tricolore s’apprête aussi à vivre un mercato hivernal très agité. Et pour cause, son avenir au Borussia M’Gladbach n’est toujours pas réglé.

OM Mercato : Marseille et l’Inter Milan en pole pour Marcus Thuram

Malgré les différentes propositions de sa direction, Marcus Thuram n’a pas encore prolongé son contrat qui expire en juin prochain avec le club allemand. À l’issue du Mondial au Qatar, il ne lui restera plus que six mois de contrat avec Borussia M’Gladbach. Il sera donc libre de négocier avec le club de son choix en janvier 2023. Fort de cette situation contractuelle, plusieurs clubs européens s’activent en coulisse pour le convaincre de signer. Et si le Bayern Munich ambitionne de l’attirer dans ses filets, deux prétendants ont déjà pris les devants pour sa signature. Selon les dernières informations de La Gazette Dello Sport, il s’agit de l’Olympique de Marseille et l’Inter Milan.

L’ OM est un courtisan de longue date du jeune buteur tricolore. Après plusieurs tentatives infructueuses, le club phocéen compte ainsi revenir à la charge pour sa signature dès cet hiver, dans l’espoir d’avoir plus de réussite cette fois-ci. Les Marseillais préparaient même une offre pour le convaincre de signer le plus rapidement possible. La source ajoute que les dirigeants de l'Olympique de Marseille se sont récemment rapprochés de l’entourage en vue de se renseigner sur ses exigences financières.

De son côté, la direction de l’Inter Milan a dépêché ses émissaires au Qatar en vue de s’entretenir avec le clan Thuram. L’objectif de cette future rencontre est bien entendu de préparer le terrain pour son éventuel transfert en Serie A. Les Nerazzurri préparaient même une offre pour tuer toute concurrence dans ce dossier. C’est donc une grosse bataille qui se profile pour l’ancien Guingampais.