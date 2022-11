PSG Mercato : L’objectif prioritaire de l’hiver connu au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 26 novembre 2022 à 15:48

À l’approche du mercato hivernal, Luis Campos et Christophe Galtier auraient d’ores et déjà identifié l’objectif prioritaire du côté du PSG.

Dans son édition du jour, le journal L’Équipe a levé un coin de voile sur les ambitions du Paris Saint-Germain sur le prochain mercato hivernal. Après avoir échoué d’attirer Milan Skriniar l’été passé, les dirigeants du club de la capitale auraient toujours pour objectif de s’offrir les services d’un nouveau défenseur central durant l’hiver. Mais compte tenu des restrictions budgétaires imposées par le Fair-Play Financier, Luis Campos travaillerait sur l’arrivée d’un nouvel élément défensif sous la forme d’un prêt.

« De sources internes, une arrivée (en défense a priori) est espérée et très probablement sous forme de prêt. Les transferts de l’été 2022 n’ont pas ramené suffisamment pour améliorer l’ordinaire », explique le quotidien sportif ce samedi. Ce qui pourrait donc éloigner la piste d’un gros calibre à ce poste durant l’hiver.

Mercato PSG : Luis Campos veut vendre en priorité

L’Équipe explique notamment que c’est manque de liquidités que le Paris Saint-Germain envisagerait de se faire prêter un défenseur central durant le marché des transferts de janvier. Dans ces conditions, Christophe Galtier pourrait donc se contenter d’un joueur, qui manque de temps de jeu et qui cherche à se relancer dans la seconde moitié de saison. Pas vraiment le meilleur scénario pour un club qui veut remporter la Ligue des Champions. La priorité de Luis Campos serait donc de vendre plusieurs éléments afin de faire baisser la masse salariale et faire entrer de l’argent frais dans les caisses du PSG.

Toujours à en croire les informations du quotidien sportif, le PSG tentera de se débarrasser du gardien de but costaricain, Keylor Navas. Absent des terrains depuis le début de saison, après avoir perdu sa place de numéro 1, le portier de 35 ans est sous contrat avec le club francilien jusqu’en juin 2024. Selon le site spécialisé Transfermarkt, son départ pourrait rapporter entre 5 et 10 millions d’euros aux Rouge et Bleu.