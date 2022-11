ASSE : Laurent Batlles sévèrement taclé par Dimitri Payet !

Publié par Dylan le 26 novembre 2022 à 18:48

Joueur de l'ASSE entre 2007 et 2011, Dimitri Payet est revenu sur son aventure verte dans un entretien et a vanté les mérites de Christophe Galtier.

Laurent Batlles en prend pour son grade. Ancien attaquant de l'ASSE, Dimitri Payet ne voulait pas forcément tacler l'actuel technicien des Verts. Pourtant, ses propos tenus dans Téléfoot devraient lui porter l'oeil. Présent dans l'émission de vendredi, le milieu offensif de l'Olympique de Marseille avait été d'abord invité à réagir à la causerie tenue à la mi-temps par Hervé Renard, le sélectionneur de l'Arabie Saoudite envers ses joueurs.

L'ancien coach du FC Sochaux ou encore du LOSC avait réveillé ses troupes en grondant dans les vestiaires et en les poussant à s'arracher face à l'Argentine. Son discours avait porté ses fruits puisque l'Arabie Saoudite a signé un exploit face à l'Albiceleste (2-1) lors du premier match de la Coupe du Monde. Dimitri Payet a salué les mots tenus par Hervé Renard, avant de se remémorer le souvenir d'un coach qui lui avait fait la même chose à l'ASSE : Christophe Galtier.

Dimitri Payet salue l'excellent travail de Christophe Galtier à l'ASSE

Entraîneur des Verts de 2009 à 2017, Christophe Galtier a laissé un souvenir impérissable aux supporters stéphanois mais aussi chez certains de ses joueurs comme Dimitri Payet. Le Réunionnais a tenu des mots doux à l'encontre de l'actuel coach du PSG : « Le coach qui m’a le plus marqué c’est Christophe Galtier. Quand on était à Saint-Étienne, là où il nous a récupérés, on était dans une période difficile. Et c’est vrai qu’à la mi-temps quand on perdait, sans même monter dans les tours, il avait les mots justes. C’est surtout ça ».

Des propos qui devraient sonner comme un tacle auprès du clan de Laurent Batlles. L'actuel entraîneur de l'ASSE est soumis à de nombreuses rumeurs de départ en dépit de ses mauvais résultats à la tête du club ligérien. Après 15 journées, il n'est pas parvenu à sortir son équipe de la zone de relégation, dernière de Ligue 2 avec 4 points de retard sur le premier non-relégable Nîmes. Un grand ménage devrait être effectué à Saint-Étienne lors du mercato hivernal pour donner les moyens au club de s'en sortir.