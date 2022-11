PSG Mercato : Une star de l’OM drague ouvertement Christophe Galtier

Publié par JEAN-LUC D le 26 novembre 2022 à 19:48

Alors que le PSG est à la recherche d’un attaquant supplémentaire, une star offensive de l’ OM a publiquement fait les yeux doux à Christophe Galtier.

Avec le transfert définitif d’Amine Harit et vu les préférences d’Igor Tudor lors de ses compositions d’équipe cette saison, l’avenir semble s’assombrir sérieusement pour Dimitri Payet du côté de l’Olympique de Marseille. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’attaquant de 35 ans pourrait donc faire ses valises pour aller s’offrir un dernier challenge sous d’autres cieux avant de raccrocher les crampons. Si son nom est associé à plusieurs clubs un peu partout en Europe, l’ancien joueur de l’AS Saint-Étienne s’est remémoré les bons moments passés sous les ordres de Christophe Galtier, actuel entraîneur du Paris Saint-Germain, chez les Verts.

Mercato PSG : Dimitri Payet lance un appel du pied à Galtier

En difficulté à l’OM depuis l’arrivée du Croate Igor Tudor sur le banc, Dimitri Payet serait-il prêt à rejoindre son ancien mentor Christophe Galtier au Paris Saint-Germain ? Invité sur le plateau du Mag de TF1, le milieu offensif français formé au FC Nantes et passé notamment par le LOS, Saint-Étienne et West Ham, le natif de Saint-Pierre a été interrogé sur le coach qui l’aura le plus marqué tout au long de sa riche carrière. Et contre toute attente pour un Marseillais, Payet a rendu hommage à l’entraîneur parisien Christophe Galtier avec lequel il a collaboré à l’ASSE de 2009 à 2011.

« Le coach qui m'a le plus marqué, c'est Christophe Galtier. Quand on était à Saint-Étienne, là où il nous a récupérés, on était dans une période difficile. Et c'est vrai qu'à la mi-temps quand on perdait, sans même monter dans les tours, il avait les mots justes. C'est surtout ça », a déclaré le vice-capitaine de la formation marseillaise.

Suffisant pour déclencher un transfert vers le Paris SG ? Difficile à imaginer, même si le marché des transferts offre souvent de grosses surprises.