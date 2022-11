OM Mercato : La Juventus répond à Longoria pour Arkadiusz Milik

Publié par JEAN-LUC D le 26 novembre 2022 à 20:18

Pablo Longoria n’exclut pas forcément un retour de l’attaquant Arkadiusz Milik à l’OM. Mais la Juventus n’a pas encore dit son dernier mot dans ce dossier.

Dans une interview accordée au journal La Provence le 15 novembre dernier, Pablo Longoria a fait le point sur la situation d'Arkadiusz Milik. Prêté cette saison par l’Olympique de Marseille à la Juventus Turin, l’international polonais rayonne sous en Serie A. Avec 6 buts en 17 matches toutes compétitions confondues, le joueur de 28 ans est l’un des hommes de base de Massimiliano Allegri, l’entraîneur de la Vieille. Des performances qui ne laissent pas insensibles les dirigeants marseillais comme l’a laissé entendre Longoria lui-même.

« On considère que le départ d’Arkadiusz est une réflexion que tout le monde doit se poser dans le foot moderne. Tu préfères avoir un joueur de haut niveau ou un joueur adaptable à ton équipe? Si tu as les deux, c’est magique. On estime que Milik est un joueur de très haut niveau, un des meilleurs buteurs européens, mais qu’il n’est pas adapté à la modalité de jeu que l’on veut développer. On a trouvé un bon prêt (…) Il est très performant avec la Juve, on est très content pour lui. La Juve a une option pour acheter le joueur, mais peut-être qu’il peut revenir dans le futur », a déclaré le président de l’OM.

Mais selon les dernières rumeurs en provenance d’Italie, les Phocéens devraient tirer une croix sur un possible retour de Milik en fin de saison.

Mercato OM : Arkadiusz Milik définitivement transféré à la Juve ?

Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2025, Arkadiusz Milik ne devrait plus revenir à l’Olympique de Marseille. Prêté pour une saison à la Juventus Turin, le compatriote de Robert Lewandowski a la possibilité de poursuivre l’aventure avec les Bianconeri qui disposent d’une option d’achat. Et selon les informations de Calciomercato, les dirigeants turinois, satisfaits des prestations de Milik, souhaiteraient payer les 8 millions d’euros nécessaires pour le conserver définitivement.