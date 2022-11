OM : Une légende de Marseille tombe sous le charme de Giroud

Publié par Dylan le 27 novembre 2022 à 15:22

Après la victoire de la France face au Danemark (2-1), un attaquant légendaire de l'OM a adressé de véritables louanges à Olivier Giroud.

C'est ce qui s'appelle tomber sous le charme. Comme tous les supporters des Bleus, un ancien buteur vedette de l'Olympique de Marseille a assisté à la victoire de l'Équipe de France contre le Danemark samedi soir (2-1). Un succès qui permet aux hommes de Didier Deschamps de faire de la France la première nation qualifiée pour le stade des huitièmes de finale. La Belgique, qui joue actuellement face au Maroc, et l'Espagne auront l'occasion de les rejoindre en cas de victoire ce dimanche.

Ce buteur n'est autre que Jean-Pierre Papin, devenu conseiller du président de l'OM Pablo Longoria en novembre. S'il a évidemment salué la prestation de l'ensemble des Bleus dans ce début de Coupe du Monde, il a adressé une mention spéciale à Olivier Giroud. Buteur contre l'Australie (4-1) en ouverture du Mondial, l'attaquant de 36 ans l'a totalement conquis.

OM : Pour Jean-Pierre Papin, Olivier Giroud est « l'un des vrais derniers numéro 9 »

Dans l'émission Téléfoot, le journaliste Sébastien Barnaud est allé à la rencontre de la légende marseillaise. Questionné sur la performance XXL d'Olivier Giroud face aux Socceroos, Jean-Pierre Papin n'a pas tari d'éloges à son encontre : « Je pense que Giroud est un des vrais derniers numéro 9 qui existe. Aujourd'hui il n'y en a plus, on ne les fabrique plus » a complimenté celui qui a également porté les couleurs du Milan AC.

Désormais membre de la direction de l'Olympique de Marseille, il a déjà du pain sur la planche en vue du mercato hivernal. Pablo Longoria a de nombreux dossiers à gérer dont celui de Rick Karsdorp qui semble en bonne voie. Autre bonne nouvelle : le départ de Gerson à Flamengo ne serait plus d'actualité. Le club brésilien n'aurait pas donné suite à la demande des Phocéens, qui réclamaient 15 millions d'euros pour son joueur. Malgré la Coupe du Monde, la tension du mercato est donc déjà présente à Marseille.