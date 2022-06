PSG Mercato : RB Leipzig, Christopher Nkunku a signé son contrat !

Publié par JEAN-LUC D le 23 juin 2022 à 15:21

PSG Mercato : Christopher Nkunku intéresse presque tous les grands d’Europe, dont le Paris SG. Le RB Leipzig a livré sa réponse officielle dans ce dossier.

PSG Mercato : Christopher Nkunku prolonge au RB Leipzig jusqu’en 2026

L’un des joueurs les plus courtisés du marché vient d’envoyer un message très fort au reste de l’Europe, notamment le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, Chelsea, Manchester United et le Bayern Munich. En effet, après sa grande saison en Bundesliga avec 35 buts et 19 passes décisives toutes compétitions confondues et un trophée de meilleur joueur du championnat d’Allemagne, Christopher Nkunku a prolongé son contrat de deux ans avec le RB Leipzig, soit jusqu’en juin 2026. Le club de Red Bull a officialisé la nouvelle ce jeudi. Alors qu'il semble avoir gagné sa place en Équipe de France, l’ancien milieu de terrain offensif du PSG a opté pour la stabilité à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar.

« Je suis heureux de continuer à porter le maillot du RB Leipzig. Après le grand succès de la Coupe d'Allemagne, c'était clair : mon chemin ne s'arrête pas là - nous en voulons plus ! J'ai été vraiment impressionné par la façon dont le club s'est occupé de moi. Alors un grand merci à tous les responsables de la confiance et plus particulièrement à Oliver Mintzlaff, avec qui j'ai toujours été en contact étroit. Le RB Leipzig s'est fait un nom au niveau international ces dernières années et a confirmé à plusieurs reprises que nous pouvons jouer pour des titres. À l'avenir, nous voulons tirer parti de cela et aller encore plus loin », a déclaré le joueur de 24 ans sur le site officiel du club allemand. Mais selon la presse locale, cette prolongation pourrait en réalité cacher une future grosse vente.

PSG Mercato : Christopher Nkunku disponible pour 60M€

Dans son édition du jour, le quotidien Sport Kicker révèle qu’avec son nouveau contrat, Christopher Nkunku devient désormais le plus gros salaire du vestiaire du RB Leipzig. Le média allemand ajoute toutefois que le natif de Lagny-sur-Marne ne devrait pas faire de vieux os chez le pensionnaire de Bundesliga puisqu’il disposera à partir de l’été 2023 d’une clause libératoire supérieure à 60 millions d’euros dans son contrat.

Un détail confirmé par le journaliste Fabrizio Romano. Une clause qui est censée éloigner les concurrents à la signature de Nkunku, au moins pour ce mercato estival. L’été 2023 s’annonce donc chaud pour Christopher Nkunku et le RB Leipzig.