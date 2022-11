ASSE : Romeyer et Caïazzo invités à démissionner comme à la Juventus

Publié par ALEXIS le 29 novembre 2022 à 17:39

À la suite du boycott lancé lundi, les supporters de l’ ASSE maintiennent la pression sur Caïazzo et Romeyer pour leur démission, comme à la Juventus.

Depuis plusieurs mois, les supporters ultras de l’ ASSE sont en conflit ouvert avec les deux propriétaires de l’ ASSE, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. Ils tiennent les deux dirigeants de l’AS Saint-Etienne pour responsables de la situation catastrophique de leur club. Relégués en Ligue 2 en mai 2022, les Verts sont 20e de cette division et menacés de descente aux enfers en National. Le Peuple Vert est de ce fait vent debout et réclame le départ des deux hommes.

Lundi, quatre groupes de supporters ultras ont lancé un appel au boycott des produits dérivés du club afin de mettre une pression financière sur Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. « Le club semble condamné à mourir avec ses deux fossoyeurs. Nous n'avons qu'un seul moyen de pression : toucher à ce qui les intéresse, l'argent, a justifié le collectif de supporters dans son communiqué commun. Plus que jamais, le Peuple Vert doit être uni et solidaire pour assurer le redressement de l' ASSE et pour dégager ceux qui souillent ce club de jour en jour », ont poursuivi les Green Angels, Magic Fans, Indépendantistes Stéphanois et l’Union des Supporters Stéphanois (USS).

ASSE : Romeyer et Caïazzo vont-ils démissionner comme Agnelli à la Juve ?

Ce mardi, les supporters stéphanois accentuent la pression, en invitant les deux propriétaires à démissionner, comme l’a fait toute la direction de la Juventus, avec à sa tête le président Andrea Agnelli, lundi. Pour rappel, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer sont aux commandes de l’ ASSE depuis 2004. Les deux principaux actionnaires avaient eux-mêmes annoncé leur départ, dans une lettre ouverte publiée dans Le Progrès, en avril 2021, mais ils sont toujours là et le club ligérien connaît une traversée du désert sans précédent.