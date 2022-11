PSG : Fini le Parc des Princes, le futur stade du Paris SG est connu

Publié par Thomas le 30 novembre 2022 à 08:31

Comme annoncé par Nasser Al-Khelaïfi mardi, le PSG pense sérieusement à quitter le Parc des Princes et aurait déjà identifié son prochain stade.

C’est la bombe de cette semaine. Après avoir annoncé vouloir céder une partie du capital parisien, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé les rumeurs de conflits avec la Municipalité concernant le Parc des Princes. Avec seulement 48 000 places, l’enceinte parisienne n’est plus du goût de son président, qui milite pour son agrandissement afin de concurrencer sérieusement les grands d’Europe. Si la ville n’est pas opposée à une telle requête, l’emplacement géographique du stade, proche du périphérique, compromet pour l’instant toute idée d’élargissement. Nasser Al-Khelaïfi avait alors formulé une proposition de rachat du stade, à hauteur de 40 millions d’euros, une offre jugée dérisoire par la Mairie.

« Ça va se terminer sur une vente, mais au juste prix ? Mais on n’a pas le choix ! C’est évident (…) Mais c’est au juste prix oui. Le PSG en propose 40 millions d’euros. C’est moins cher que Paredes. Franchement ? ! Vous pensez vraiment que le Parc vaut moins que Leandro Paredes acheté 50 millions d’euros ? Ce n’est pas sérieux. Il y a une forme de pression qui n’est pas responsable », déclarait hier l’adjoint au maire, Emmanuel Grégoire.

PSG : Le Paris SG envisage de déménager à Saint-Cloud

« Nous cherchons d’autres alternatives car je pense que nous ne sommes plus bienvenus au Parc des Princes. Ils (la Municipalité) jouent avec nous et nous en sommes fatigués. » Avec ces mots, prononcés par Nasser Al-Khelaïfi dans MARCA hier, les supporters Rouge et Bleu prenaient connaissance de la réelle possibilité de voir Paris changer d’enceinte dans un futur proche. Si le boss de QSI indiquait dans la même interview son attachement pour le Parc des Princes, les désaccords financiers entretenus avec la ville poussent le board à envisager d’autres options.

Et d’après L’Equipe, plusieurs pistes sont déjà étudiées. Dans son édition du jour, le quotidien sportif dévoile que l’hippodrome de Saint-Cloud (Haut-de-Seine) a particulièrement retenu l’attention des dirigeants qataris. D’après la source, le Parc des Princes aurait été estimé aux alentours des 200 millions d’eurospar la ville francilienne, une somme bien éloignée des 40 millions avancés par le Paris Saint-Germain. Reste à savoir si ce changement d’enceinte sportive sera du goût des supporters parisiens, qui ne semblaient pas emballés à l’idée de quitter le mythique stade porte d’Auteuil.