PSG Mercato : C'est fait, Ronaldo boucle son transfert en plein Mondial

Publié par Thomas le 30 novembre 2022 à 10:11

Associé à une arrivée au PSG depuis son départ de Man United, Cristiano Ronaldo serait tombé d'accord avec son futur club.

Libre de s’engager là où il le souhaite depuis la résiliation de son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo crée logiquement de la spéculation sur son futur club. À 37 ans, l’international portugais souhaite encore s’offrir une dernière danse au haut niveau et voit plusieurs options s’ouvrir face à lui. Si certains cadors, comme le Bayern Munich ou l’Atlético Madrid, ont récemment fermé la porte à la venue du quintuple Ballon d’Or, d’autres équipes, en revanche, travaillent d’arrache-pied pour boucler sa signature. Proposé au Paris Saint-Germain par son agent, Jorge Mendes, CR7 serait tombé d’accord ces dernières heures avec un club pour le moins surprenant.

PSG Mercato : Cristiano Ronaldo en passe de s’engager à Al-Nassr

D’après le quotidien espagnol Marca, Cristiano Ronaldo serait tombé d’accord ce mercredi avec l’écurie saoudienne d’Al-Nassr. Le club du golf aurait obtenu le feu vert du Portugais pour une arrivée cet hiver après le Mondial au Qatar. Le journal dévoile une signature imminente du joueur pour un bail de 2 ans et demi pour un salaire annuel monstrueux estimé aux alentours des 200 millions d’euros.

Bien que CR7 privilégiait jusqu’alors une nouvelle expérience en Europe, après avoir joué au Sporting, à Manchester United, au Real Madrid et à la Juventus, ce dernier aurait finalement cédé aux propositions XXL des dirigeants saoudiens. Si la MLS était également intéressée par les services de l’avant-centre, la source dévoile qu’aucune offre n’arrivait à hauteur de celle d’Al-Nassr. Si cette information venait à s’officialiser, Cristiano Ronaldo marquerait alors un tournant majeur dans sa carrière, mais également dans l’histoire récente du football, en quittant l'Europe après 20 saisons remplies de buts et de trophées. Côté PSG, la direction rêvait un temps de réunir CR7 et Lionel Messi dans la même équipe, mais l’idée a rapidement été abandonnée par Luis Campos, qui privilégierait des options offensives plus jeunes à ce poste comme Rafael Leaoou Joao Félix.