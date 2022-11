PSG Mercato : 60M€, le transfert de Joao Félix déjà réglé ?

Publié par JEAN-LUC D le 28 novembre 2022 à 09:09

Priorité du PSG pour cet hiver, Joao Félix, qui veut quitter rapidement les rangs de l’Atlético Madrid, pourrait finalement prendre une autre destination.

Dans sa chronique pour CaughtOffside, le journaliste italien Fabrizio Romano a confirmé que le milieu offensif portugais Joao Félix souhaitait bel et bien changer d’air, alors qu’il n’avait plus aucune relation avec son entraîneur Diego Simeone à l’Atlético. Une situation ne lui plairait plus du tout.

« Joao Félix est un talent spécial, mais nous savons que sa situation avec l'Atlético Madrid n'a pas été facile. Il a entretenu une bonne relation avec le club et les fans, mais il y a des tensions avec Diego Simeone. C'est pourquoi il est maintenant ouvert à quitter l'Atlético Madrid en 2023 - nous verrons si c'est en janvier ou en été. Ce n'est pas vrai que Félix a demandé à partir, mais il est ouvert à un départ », a expliqué le spécialiste mercato.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, le Golden Boy 2019 pourrait donc rejoindre un autre club lors des prochains mercatos de 2023. Concernant son avenir, le Paris Saint-Germain aimerait le voir intégrer l’effectif de Christophe Galtier pour accompagner Kylian Mbappé sur le front de l’attaque. Fort de sa proximité avec Jorge Mendes, l’agent du joueur de 23 ans, Luis Campos serait en train de négocier son arrivée sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Mais aux dernières nouvelles, l’ancien prodige du Benfica Lisbonne pourrait finalement filer entre les doigts du PSG.

Mercato PSG : Joao Félix en route pour le Bayern Munich ?

Avec un important déficit qui le place désormais dans le viseur du Fair-Play Financier, le Paris Saint-Germain ne pourra pas se permettre de folie cet hiver. Les dirigeants du club de la capitale devront donc patienter jusqu’à l’été pour espérer se lancer sur une opération d’envergure, en cas de départ de l’un des trois composants de la MNM. Un délai qui pourrait ruiner les chances des Rouge et Bleu dans le dossier Joao Félix. En effet, le quotidien madrilène Marca explique que le Bayern Munich tiendrait la corde dans cette affaire.

Prêts à investir 100 millions d’euros sur le compatriote de Cristiano Ronaldo l’été passé, le Champion d’Allemagne en titre serait toujours intéressé par ses services. D’ailleurs, la source espagnole assure que les Bavarois pourraient boucler cette opération pour 60 millions d’euros dès le prochain marché des transferts de janvier. Le PSG est donc prévenu.