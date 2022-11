OM Mercato : L’arrivée d’un milieu ukrainien se précise à Marseille

Publié par Timothée Jean le 30 novembre 2022 à 14:41

Toujours à l’affût des opportunités, l’ OM est bien parti pour recruter Ruslan Malinovskyi. L’Atalanta se prépare déjà à perdre son milieu ukrainien.

L’ OM n’avait pas vraiment prévu cette configuration. Alors que Gerson est toujours susceptible de rejoindre Flamengo dans les semaines à venir, le club phocéen a perdu son milieu offensif Amine Harit sur blessure. L’international marocain s’est gravement blessé au genou lors de la victoire face à l’AS Monaco et manquera plusieurs mois de compétition. Sa saison semble déjà terminée. Une mauvaise nouvelle pour l’ OM, qui se retrouve contraint d’attirer un nouveau milieu offensif cet hiver. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille explorent déjà plusieurs pistes dans ce sens. Et l’une d’entre elles mène à Ruslan Malinovskyi.

L’international ukrainien arrive en fin de contrat en juin prochain avec l’Atalanta Bergame. Il sera donc libre de signer où bon lui semble dès cet hiver. L’ OM pourrait ainsi réaliser un coup double dans cette affaire, en renforçant son entrejeu à moindre coût. D’ailleurs, si les dirigeants du club italien se montraient intransigeants dans les négociations pour Ruslan Malinovskyi, la donne a changé ces dernières semaines.

OM Mercato : L'Atalanta se prépare déjà à perdre Malinovskyi

Conscients de la position ferme du joueur de 29 ans, qui refuse de signer un nouveau contrat en Italie, la direction de l’Atalanta Bergame commence à présent à explorer de nouvelles pistes pour le remplacer dès cet hiver. Le journaliste italien Ignazio Genuardi explique en effet que les dirigeants italiens songeraient à recruter un joueur du LOSC afin d'anticiper le prochain départ de Ruslan Malinovskyi. Ils se seraient notamment renseignés sur l'attaquant Jonathan Bamba (26 ans), dont ils apprécieraient le profil polyvalent.

Reste à savoir si les Italiens iront un peu plus en profondeur dans ce dossier sensible. D’autant plus que cet éventuel deal entre la Dea et le LOSC pourrait faire les affaires de l’ OM, désireux de récupérer Ruslan Malinovskyi au plus vite. Quoi qu’il en soit, force est de constater que l’Atalanta Bergame s’apprête à présent à perdre son redoutable milieu de terrain ukrainien dès cet hiver. Si l’ OM insiste pour sa signature, d’autres prétendants, tels que Tottenham et West Ham, seraient aussi sur ses traces.