Mercato PSG : Le Paris SG proche d’un nouveau coup éclatant

Publié par JEAN-LUC D le 01 décembre 2022 à 00:14

Alors que la Coupe du monde bat son plein au Qatar, le PSG travaille en coulisse sur certains dossiers importants, notamment sur celui de Lionel Messi.

Après avoir convaincu Kylian Mbappé de prolonger son aventure jusqu’en juin 2025, le Paris Saint-Germain pourrait récidiver avec une star de son effectif dans les mois ou semaines à venir. En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par la chaîne Sky Sports, Lionel Messi ferait du Paris SG sa priorité pour la suite de sa carrière. À 35 ans révolus, la star argentine ne compte pas encore raccrocher les crampons et souhaiterait en priorité poursuivre son aventure avec le champion de France en titre.

Libre le 30 juin prochain, Messi se dirigerait vers une prolongation de contrat en faveur des Rouge et Bleu. Après une première année compliquée en Ligue 1, la Pulga est désormais épanouie à Paris et aimerait bien rester encore une saison de plus avant de rejoindre le championnat américain et les rangs de l’Inter Miami de David Beckham. Un énorme camouflet à venir donc pour Joan Laporta et la direction du FC Barcelone qui militaient vivement pour le retour du meilleur buteur de l’histoire des Blaugranas. D’ailleurs, les dirigeants parisiens seraient déjà passés à l’action pour un renouvellement de son engagement.

PSG Mercato : Luis Campos déjà en contact avec le clan Messi

En effet, le média sportif explique que Luis Campos se serait d’ores et déjà rapproché de l’entourage de Lionel Messi pour évoquer sa prolongation de contrat. Si les négociations ont prévu de s’accélérer après la Coupe du monde au Qatar, Sky Sports indique que LuisCampos aurait pris la température auprès du septuple Ballon d’Or ces dernières semaines. Concentré sur sa dernière Coupe du monde avec l’Albicéleste, le capitaine de l’Argentine aurait donné rendez-vous au conseiller football des Rouge et Bleu après la compétition mondiale.