Real Madrid Mercato : Le Real insiste pour un prodige brésilien

Publié par Thomas G. le 30 novembre 2022 à 17:01

Habitué à recruter des grands talents brésiliens, le Real Madrid serait prêt à tout pour recruter un grand espoir auriverde.

Ces dernières années, le Real Madrid a pris l’habitude de recruter les meilleurs talents brésiliens. Après avoir manqué le transfert de Neymar en 2013, les Merengues ont accentué leurs efforts pour éviter une nouvelle désillusion. Les Madrilènes ont ensuite recruté Vinicius Jr à Flamengo puis Rodrygo à Santos. Les deux attaquants de la Seleção sont désormais les fers de lance de l’attaque du Real Madrid.

Les dirigeants Merengues souhaiteraient rééditer cette stratégie en recrutant le crack brésilien, Endrick. Le buteur de Palmeiras est considéré comme le futur grand attaquant de la sélection brésilienne et ses qualités et sa précocité ont attiré les grands clubs européens. À l’heure actuelle, Chelsea, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont les mieux placés pour accueillir le buteur de 16 ans. Les Madrilènes souhaiteraient passer à l’action cet été puis prêter Endrick, un an à Palmeiras jusqu’à ses 18 ans. L’objectif est que l’espoir brésilien continue de progresser et d'évoluer jusqu'en 2024 dans son club formateur.

Real Madrid Mercato : Le Real prépare un plan pour recruter Endrick

Selon les informations de Defensa Central, les dirigeants du Real Madrid seraient prêts à tout pour recruter Endrick. Les Merengues seraient convaincus du potentiel de l’attaquant de 16 ans, et une arrivée en 2024 lui permettrait de succéder à Karim Benzema. À l’instar de Neymar en 2006, Endrick a visité les installations du Real Madrid lorsqu’il avait 14 ans. L’international espoir brésilien avait passé deux semaines à Madrid avant de repartir à Palmeiras.

Le dossier Endrick s’annonce compliqué, en plus de Chelsea et du Paris Saint-Germain, le Barça pourrait également se mêler à la lutte. Le Real Madrid espère pouvoir compter sur l’admiration d’Endrick envers son compatriote Vinicius Jr pour le convaincre de rejoindre la Casa Blanca. Le dossier du buteur de Palmeiras pourrait être l’un des feuilletons du prochain mercato estival.