Equipe de France : C'est réglé pour le retour de Karim Benzema

Publié par Thomas le 29 novembre 2022 à 08:36

Annoncé sur le chemin du retour en Equipe de France, Karim Benzema ne rejoindra finalement pas les Bleus lors de la Coupe du Monde.

La rumeur avait pris de l’ampleur ce lundi, Karim Benzema, forfait en début de rassemblement avec les Bleus, aurait réalisé une récupération éclair de sa blessure, lui permettant techniquement de pouvoir réintégrer le groupe tricolore pour le Mondial au Qatar. D’après plusieurs médias espagnols proches du Real Madrid, le Ballon d’Or 2022 se serait remis de sa déchirure musculaire à la cuisse gauche plus tôt que prévu, une information relayée par RMC Sport qui précise que le joueur pourrait potentiellement revenir en Bleus puisqu’il apparaît toujours sur les feuilles de matches (au même titre que Christopher Nkunku).

Mais si Benzema signe effectivement une récupération plus positive que prévue, il n’y a aucune chance de revoir le Nueve en Equipe de France de sitôt, et pour cause, le joueur madrilène part ce mardi en vacances.

Equipe de France : L’idée d’un potentiel retour de Karim Benzema tombe à l’eau

Alors que les fans se montraient euphoriques à l’idée de retrouver Karim Benzema pour les phases finales du Mondial, le journaliste Saber Desfarge a tout simplement éteint tout espoir à ce sujet. " Le staff des Bleus n’a jamais envisagé un retour de Karim Benzema pour la simple et bonne raison que le Ballon d’Or est malheureusement blessé ", indique-t-il au micro de TF1. " Le Madrilène va d’ailleurs partir en vacances dès demain (ce mardi). " Une information qu’il réitère ce matin sur son compte Twitter, affichant une photo du joueur de 34 ans à l’aéroport.

Dans l’absolue, si Benzema pouvait effectivement rejouer lors de la Coupe du Monde en cas d’aval médical, il était peu probable que Didier Deschamps ne bouscule son onze aligné depuis le début de la compétition. Auteurs de deux belles prestations contre l’Australie (4-1) et le Danemark (2-1), les Bleus contrastent drastiquement avec leur triste année 2022, signant une montée en puissance au meilleur des moments. Avec un Antoine Griezmann davantage dans l’entrejeu et un Olivier Giroud toujours aussi essentiel dans le système français, le sélectionneur semble avoir trouvé la recette pour aller jusqu’au bout du Mondial au Qatar.