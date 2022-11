Real Madrid Mercato : Le Real suit l'une des sensations du Mondial

Publié par Thomas G. le 30 novembre 2022 à 19:44

Bien décidé à enrôler les meilleurs talents, le Real Madrid souhaiterait s'attacher les services de l'une des révélations de la coupe du Monde.

Le Real Madrid se prépare à réaliser un grand mercato l’été prochain afin de démarrer un nouveau cycle. Jude Bellingham et Enzo Fernandez sont les deux objectifs de la direction madrilène. En plus d'un milieu de terrain, les Merengues souhaiteraient également recruter une nouvelle arme offensive. Selon les informations de Fabrizio Romano, le Real Madrid serait intéressé par Cody Gakpo. Les Madrilènes auraient envoyé des scouts à plusieurs reprises pour analyser les performances de l’international néerlandais. Cette saison, le milieu du PSV Eindhoven affole les compteurs, Cody Gakpo a inscrit 12 buts et fait 15 passes décisives en 19 matchs. L’international néerlandais est actuellement le co-meilleur buteur de la Coupe du monde avec Enner Valencia et Kylian Mbappé (3 buts).

L’été dernier, Cody Gakpo était tout proche de s’engager avec Leeds pour 35 millions d’euros, en quelques mois, sa cote a grimpé en flèche. Le milieu offensif du PSV Eindhoven pourrait quitter son club formateur pour une somme comprise entre 70 et 80 millions d’euros. À 23 ans, Cody Gakpo pourrait passer un cap en rejoignant le Real Madrid lors du mercato estival. Les Merengues ont les moyens de se mêler à la lutte pour la signature de Cody Gakpo face à Manchester United, Arsenal, le PSG ou encore Chelsea.

Real Madrid : Un mercato historique à prévoir au Real ?

Le Real Madrid devrait être l’un des clubs les plus actifs lors du mercato estival. L’éventuelle arrivée d’Enzo Fernandez, Cody Gakpo et Jude Bellingham pourraient pousser vers la sortie de nombreux joueurs. Dani Ceballos, Mariano et Marco Asensio sont susceptibles de quitter le Real Madrid cet été. En parallèle de ces dossiers, les dirigeants du Real seraient également attentifs à la situation d’Harry Kane et Alphonso Davies. Les Madrilènes s’activent en coulisse pour démarrer un nouveau cycle avec la création des nouveaux galactiques.