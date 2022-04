Man United : Une grosse signature officialisée pour les Red Devils

Publié par Jules le 01 avril 2022 à 12:08

Actuel 6e de Premier League, Man United connaît une saison compliqué. Cependant, une bonne nouvelle va tout de même satisfaire les supporters mancuniens.

Man United Mercato : Les Reds Devils annoncent une signature très attendue

La situation de Man United est assez chaotique ces dernières semaines. Entre le cas Pogba et le changement d'entraîneur, le club semble vouloir prendre une nouvelle direction pour l'avenir. Mais même si le changement est nécessaire, tout n'est pas à jeter à Manchester et les dirigeants l'ont montré aujourd'hui en officialisant la prolongation de contrat de Bruno Fernandes, joueur phare des Red Devils et très apprécié des supporters.

Tandis que le Paris Saint-Germain aimerait piquer Paul Pogba, milieu de terrain star de United, les Red Devils veulent tout de même conserver certains de leur cadre et cela commence par cette belle opération bouclée par le club anglais. Bruno Fernandes (27 ans), auteur de 9 buts et de 14 passes décisives toute compétitions confondues cette saison est l'une des grandes satisfactions de l'effectif mancunien. C'est ce statut de star qui a poussé Man United à lui offrir un contrat XXL pour le conserver à Old Trafford.

Un très gros contrat pour Bruno Fernandes

Soucieux de conserver le joueur dans le nord de l'Angleterre, Man United a mis les moyens pour acter cette prolongation de contrat. Selon The Guardian, l'international portugais (42 sélections) toucherait désormais l'un des trois plus gros salaires du vestiaire mancunien derrière son compatriote Cristiano Ronaldo, notamment. Ce gros contrat lie par ailleurs Manchester United et le milieu offensif portugais jusqu'en 2026.

Avec cette belle prolongation de contrat, assortie d'une jolie revalorisation salariale, le souhait de Man United est clair : faire de Bruno Fernandes un élément central du projet mancunien, en passe de prendre une nouvelle dimension cet été. Avec le départ probable de certains joueurs importants et l'arrivée future d'un nouveau coach sur le banc, le milieu de terrain portugais pourrait bien prendre une nouvelle dimension à Old Trafford dès la saison prochaine.