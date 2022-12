FC Barcelone Mercato : Le Barça prépare une grosse vente en défense !

Publié par Thomas G. le 01 décembre 2022 à 12:45

Contraint de vendre plusieurs joueurs pour éviter une sanction de la part de la Liga, le FC Barcelone pourrait se séparer d'un défenseur prometteur.

Le mercato hivernal du Barça devrait être rythmé par les départs, les Blaugranas doivent vendre avant d’éventuellement de se renforcer cet été. Les dirigeants catalans s’activent en coulisse pour trouver des portes de sortie aux joueurs en manque de temps de jeu. Memphis Depay et Hector Bellein pourraient ainsi quitter le FC Barcelone pour renflouer les caisses du club et réduire la masse salariale. Les Blaugranas doivent également prendre une décision concernant les joueurs prêtés cette saison. Le jeune espoir espagnol, Nico Gonzalez, prêté à Valence, devrait revenir en juillet prochain, tandis que Sergiño Dest pourrait connaître un tout autre sort.

L’international américain est actuellement prêté à l'AC Milan et le défenseur de 22 ans dispute sa première Coupe du monde avec les États-Unis. Les coéquipiers de Sergiño Dest sont parvenus à se qualifier pour les 8es de finale de la compétition. Les Américains seront opposés aux Pays-Bas lors du prochain tour. Un match particulier pour Sergino Dest qui est né à Amsterdam et qui a fait une partie de sa formation à l’Ajax. Le latéral prêté par le FC Barcelone pourrait de nouveau briller dans la compétition et faire grimper sa cote.

FC Barcelone Mercato : La vente de Sergiño Dest serait déjà actée

Selon les informations de Mundo Deportivo, les dirigeants du Barça auraient déjà prévu de vendre Sergiño Dest cet été. Les Blaugranas veulent profiter de sa valeur marchande et des récentes bonnes performances pour le vendre à prix fort. Le média espagnol précise que le Barça serait ravi du niveau affiché par Sergino Dest à la Coupe du monde. L’été dernier, le FC Barcelone et l'AC Milan avaient conclu un accord pour un prêt avec une option d’achat de 22 millions d’euros. L’AC Milan a donc une longueur d’avance dans ce dossier, mais les Rossoneri pourraient faire le choix de l’expérience en misant sur Alessandro Florenzi (31 ans). En parallèle, Manchester United serait également attentif à la situation de Sergiño Dest.