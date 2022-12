Coupe du monde : Deux absents pour la Suisse avant la Serbie

Publié par Jules le 01 décembre 2022 à 18:00

La Suisse affronte la Serbie demain soir dans un match capital pour la suite de la Coupe du monde et pourrait être assez diminuée face aux Serbes.

Deuxième du groupe G, dans lequel on retrouve le Brésil, le Cameroun et la Serbie, la Suisse ne doit surtout pas perdre son match de demain face aux Serbes pour espérer rejoindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar. En effet, la Nati a encore de bonnes chances de poursuivre l'aventure dans ce Mondial 2022, mais cela ne dépend que d'eux et de leur résultat face aux aigles serbes.

En cas de qualification en huitièmes de finale, la Suisse affrontera le premier du groupe H, qui devrait, très probablement, être le Portugal, qui dispose déjà de 3 points d'avance sur le Ghana, avant d'affronter la Corée du Sud, avant-dernière de la poule, avec un seul petit point arraché face à l'Uruguay. Un match compliqué attendrait donc les joueurs de la Nati pour la prochaine rencontre. Encore faut-il se qualifier face à la Serbie.

Coupe du Monde : Deux absents à l'entraînement pour la Suisse

Deux cadres de la Suisse ne se sont pas présentés à l'entrainement ce jeudi. En effet, Yann Sommer et Nico Elvedi étaient absents pour la séance collective. En effet, les deux joueurs de la Nati sont victimes d'un coup de froid et n'ont donc pas pu jouer avec leurs coéquipiers. Même si l'on ne sait pas encore si cela à un lien avec la climatisation dans les stades, cette nouvelle a relancé un débat omniprésent depuis le lancement de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les deux coéquipiers de Breel Embolo, attaquant de l'AS Monaco, risquent de manquer s'ils ne sont pas remis à temps pour le prochain match de la Suisse contre la Serbie ce vendredi.

Où regarder Serbie-Suisse en streaming ?

Le coup d'envoi de la rencontre entre la Serbie et la Suisse aura lieu ce vendredi 2 décembre à 20h. Le match sera diffusé en streaming sur Bein Sport 1.