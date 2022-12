OM Mercato : Marseille réactive une piste surprenante au milieu

Publié par Timothée Jean le 01 décembre 2022 à 23:15

Toujours à la recherche d’un nouveau milieu de terrain, la direction de l’ OM pourrait boucler l’arrivée prochaine d’un cadre d’Angers SCO.

L’ OM a réalisé une première partie de saison décevante marquée par un terrible fiasco en Ligue des champions. Éliminé de toutes compétitions européennes, le club compte profiter de la prochaine fenêtre pour étoffer ses lignes. La priorité de l’Olympique de Marseille durant cet hiver sera notamment le recrutement d’un nouveau milieu de terrain.

Le président Pablo Longoria a lui-même confirmé cette tendance, assurant qu’il faudra rapidement trouver un successeur à Amine Harit (blessé). Victime d’une rupture des ligaments croisés, l’international marocain semble déjà forfait pour la suite de la saison. Sa longue absence contraint donc les dirigeants marseillais à recruter un nouveau milieu offensif cet hiver. D’ailleurs, plusieurs pistes sont déjà explorées dans ce sens.

OM Mercato : Marseille insiste pour Nabil Bentaleb

Si les noms de Ruslan Malinovskyi (Atalanta Bergame) ou encore Ludovic Blas (FC Nantes) sont régulièrement évoqués, les dirigeants marseillais auraient aussi des vues sur un milieu d’Angers SCO. Plusieurs sources concordantes assurent que la direction de l’ OM s’intéresse de très près au profil de Nabil Bentaleb. L’international algérien est l’une des rares satisfactions de la première partie de saison de la lanterne rouge. Et ses prestations sous le maillot angevin ne sont pas passées inaperçues.

Arrivé à Angers en janvier dernier, après un passage mitigé au Schalke 04, Nabil Bentaleb pourrait ainsi changer de club un an plus tard. D’autant plus que plusieurs clubs seraient déjà à ses trousses. Déjà intéressé par le passé, l’ OM envisagerait donc de revenir à la charge pour sa signature dès cet hiver. Les Marseillais devraient cependant mettre la main à la poche s’ils souhaitent réellement mener à bien cette opération. Nabil Bentaleb est lié à Angers SC jusqu’en juin 2025. Sa valeur marchande est estimée à 5 M€ selon Transfermarkt. Un montant plus ou moins accessible pour les finances marseillaises.