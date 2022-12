ASSE Mercato : Un énorme coup dur se précise en attaque

Publié par Ange A. le 02 décembre 2022 à 00:15

Avec l’approche du mercato hivernal, l’avenir de Jean-Philippe Krasso se retrouve menacé à l’ ASSE, actuelle lanterne rouge de Ligue 2.

Malgré son important recrutement opéré cet été, l’AS Saint-Étienne n’y arrive pas. Reléguée en Ligue 2 cette saison, l’ ASSE est partie pour vivre une nouvelle saison délicate. À la trêve, les Verts pointent à la dernière place du classement et disposent même de la pire défense du championnat. Des renforts sont notamment attendus en défense et en attaque cet hiver. Un nouveau gardien est annoncé à Saint-Étienne pour le prochain mercato. Alors qu’un renfort offensif est annoncé, l’avenir de Jean-Philippe Krasso demeure un sujet d’inquiétude à l’Etrat. Le néo-international ivoirien est fin de contrat et pourrait quitter le club cet hiver. Le Progrès indique en effet que si l’attaquant stéphanois est disposé à lutter pour le maintien, il pourrait finir par céder à certaines avances.

ASSE Mercato : Krasso vers un départ de Sainté cet hiver ?

De retour d’un prêt fructueux chez le promu Ajaccio, Jean-Philippe Krasso réalise la meilleure saison de sa carrière avec l’AS Saint-Étienne. Auteur de huit buts et quatre passes décisives, l’avant-centre de 25 ans est le Stéphanois le plus décisif cette saison. Au vu de ses prouesses, il ne devrait pas manquer de propositions cet hiver. Raison pour laquelle le journal régional note que l’ ASSE n’est pas à l’abri d’un départ de son buteur vedette. Un départ auquel les dirigeants ligériens ne devraient pas s’opposer. Ils pourraient en effet récupérer un joli chèque cet hiver de peur de laisser Krasso partir libre à la fin de la saison au terme de son contrat.

Pour rappel, Jean-Philippe Krasso avait rejoint Saint-Étienne en 2020 en tant que joueur libre. Après avoir enchaîné deux prêts, le Manceau réalise des débuts tonitruants cette saison. Laquelle sera sa dernière avec le dernier Ligue 2. En fin de contrat, sa valeur marchande est estimée à 2,5 millions d’euros sur Transfermarkt.