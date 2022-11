ASSE Mercato : Départ de Krasso, une catastrophe annoncée à Sainté

Publié par ALEXIS le 29 novembre 2022 à 19:39

Le départ de Krasso se profile à l’ ASSE. Si ce transfert se réalise cet hiver, ce serait une catastrophe pour le club ligérien, menacé de descente en National.

Meilleur buteur de l’ ASSE avec 8 buts et 4 passes décisives en 13 matchs disputés en Ligue 2, Jean-Philippe Krasso est sur le départ. Son contrat à l’AS Saint-Etienne prend fin en juin 2023 et il n’est pas enclin à une prolongation pour l'instant. La direction stéphanoise a fait une proposition à l’avant-centre afin de lui permettre de rempiler, mais cette offre est jugée insuffisante, d'après Le Progrès. L’international ivoirien (5 sélections) s’est conditionné à un départ à la fin de la saison, si l’ ASSE ne lui fait pas une offre plus alléchante ou ne lui trouve pas un club qui fait partie de ses choix, en janvier. « L’AS Saint-Etienne a émis le souhait de me prolonger, mais je me focalise sur le terrain à 100% pour le moment. Tout le monde a envie de jouer au plus haut niveau possible. Je suis ambitieux, on verra où cela mène », avait-il répondu sur son avenir dans le Forez, début novembre.

ASSE Mercato : Pourquoi l'AS Saint-Etienne doit-elle garder Krasso ?

À un mois de l’ouverture officielle du mercato hivernal, Jean-Philippe Krasso est sur le marché car l’ ASSE ne veut pas le voir partir sans indemnité de transfert à l’été 2023. Transférer le buteur des Verts en janvier n’est néanmoins pas la meilleure des solutions, selon Denis Balbir. Dans son édito pour But Football Club, il assure que le départ du joueur cet hiver pourrait être préjudiciable à l’équipe de Laurent Batlles, qu’il porte tout seul sur ses épaules.

« L’ ASSE doit apprendre à dire non à l'argent. Si Jean-Philippe Krasso s'en va, il faudra trouver un buteur. Qui acceptera de venir chez le dernier de Ligue 2, pour moins de 3 M€ ? […] Quoi qu'il arrive, le remplacement de Krasso se fera sur la base d'un gros pari, probablement sur quelqu'un qui cire le banc dans son club. À quoi bon ? La vente de Krasso en janvier serait une hérésie », a analysé le journaliste, par ailleurs supporter de Sainté. Pour rappel, l’ASSE est la lanterne rouge de Ligue 2 et aux portes de la division National. La direction des Verts serait donc bien inspirée en sortant le chéquier pour conserver son buteur, comme le recommande vivement la source : « Pourquoi ne pas revoir à la hausse la proposition de contrat faite à Jean-Philippe Krasso pour le faire rester […] »