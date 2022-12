Real Madrid Mercato : Le Real acte le départ d'Eden Hazard

Publié par Thomas G. le 02 décembre 2022 à 20:15

Tout juste éliminé de la Coupe du Monde avec la Belgique, Eden Hazard pourrait quitter le Real Madrid lors du mercato hivernal.

Le Real Madrid a décidé de se montrer actif durant le mercato hivernal en dégraissant l’effectif de Carlo Ancelotti. Les Madrilènes pourraient donc vendre plusieurs joueurs cet hiver afin de préparer le mercato estival. Eden Hazard fait partie des potentiels candidats à un départ à l'instar de Jesus Vallejo et Nacho Fernandez. Les Diables Rouges ont été éliminés de la Coupe du monde et le futur d’Eden Hazard aurait connu un nouveau tournant.

Selon les informations de Marca, le Real Madrid souhaiterait se séparer de l’ancien attaquant de Chelsea dès que possible. Malgré les récentes déclarations d’Eden Hazard, le divorce entre les deux parties semble consommé. Le média espagnol précise que le capitaine de la Belgique ne souhaite pas quitter le Real Madrid en janvier. Eden Hazard privilégierait un départ cet été pour mieux se relancer. Les Merengues pourraient également pousser l’attaquant de 31 ans vers la sortie. Un départ d’Eden Hazard permettrait aux Madrilènes de faire d’importantes économies en terme de salaire. Eden Hazard pourrait alors changer son fusil d’épaule et décider de quitter le Real Madrid cet hiver. En cas de départ, la Premier League pourrait être une option. Newcastle et l'Aston Villa d’Unai Emery seraient ravis d’accueillir Eden Hazard.

Real Madrid Mercato : Un premier départ à prévoir au Real ?

Avant Eden Hazard, le Real Madrid pourrait se séparer du latéral espagnol Alvaro Odriozola. Le défenseur de 26 ans souhaite partir pour se relancer après une première partie de saison difficile. L’ancien latéral du Bayern Munich ne rentre plus dans les plans de Carlo Ancelotti et les Merengues seraient ouverts à l’idée de le vendre. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, les agents d’Alvaro Odriozola se seraient entretenus avec les dirigeants de l’AS Rome. José Mourinho veut recruter un nouveau défenseur droit cet hiver et l’arrière droit du Real pourrait être l’heureux élu.