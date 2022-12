Real Madrid Mercato : Un grand défenseur prépare son départ du Real

Publié par Thomas G. le 02 décembre 2022 à 14:15

Cantonné au banc des remplaçants depuis le début de saison, un grand défenseur du Real Madrid pourrait partir lors du mercato estival.

Le Real Madrid a vécu un âge d’or lors de cette dernière décennie, les Madrilènes ont remporté 5 Ligue des champions en 8 ans. Une prouesse qui a permis aux Merengues d’asseoir leur domination sur le football européen. Les dirigeants du Real Madrid ont entamé une nouvelle stratégie pour faire perdurer leur règne en rajeunissant l’effectif. Après les départs de Sergio Ramos et Marcelo, David Alaba et Antonio Rüdiger ont signé. Cette saison, c’est Nacho Fernandez qui pourrait quitter le Real Madrid après plus de 20 ans passés au sein de la Casa Blanca.

L’international espagnol est quatrième dans la hiérarchie des défenseurs centraux dans l’esprit de Carlo Ancelotti. Un statut qui l’a empêché de disputer sa deuxième Coupe du monde avec la sélection espagnole. Nacho Fernandez n’a toujours pas prolongé son contrat avec le Real Madrid et le défenseur de 32 ans pourrait partir libre en juin prochain. Selon les informations de Marca, Nacho Fernandez aurait stoppé les négociations pour une prolongation de contrat. L’international espagnol ne serait pas satisfait par son temps de jeu et son nouveau statut dans l’effectif madrilène. Nacho Fernandez pourrait donc quitter le Real Madrid lors du mercato hivernal.

Real Madrid Mercato : Les indésirables pourraient animer le mercato

Le Real Madrid pourrait se séparer de plusieurs joueurs lors du mercato hivernal afin de préparer le mercato estival. En plus de Nacho Fernandez, Marco Asensio, Mariano Diaz, Alvaro Odriozola et Eden Hazard pourraient quitter la capitale espagnole. Les Merengues vont devoir prendre une décision concernant l’international belge. Les Diables Rouges ont été éliminés de la Coupe du monde et le dossier Eden Hazard pourrait s’accélérer dans les prochains jours. À l’instar de Nacho Fernandez et Marco Asensio, l’attaquant belge a de nombreux courtisans en Premier League. L’ancien prodige du LOSC est notamment suivi par Aston Villa et Newcastle.