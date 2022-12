OM : Un défenseur de Marseille reçoit une belle récompense

Publié par Enzo Vidy le 02 décembre 2022 à 22:45

Auteur d'une magnifique première partie de saison sous les ordres d'Igor Tudor, un défenseur de l' OM a reçu une belle récompense.

Arrivé libre cet été en provenance du FC Porto, Chancel Mbemba fait le bonheur des supporters de l'Olympique de Marseille. Le défenseur congolais s'est imposé comme un véritable patron dans l'arrière garde olympienne et fait partie des plus grosses satisfactions du mercato estival de Pablo Longoria. En 20 matches disputés, toutes compétitions confondues, Chancel Mbemba a délivré une passe décisive et marqué trois buts, dont un en Ligue des Champions face à Tottenham lors de la défaite 2-1 des Marseillais le 1er novembre dernier. Si le Congolais est solide et juste défensivement, il est également très précieux offensivement. Rapide et technique, il est capable de se projeter rapidement vers l'avant et se retrouve souvent dans les 30 derniers mètres adverses pour aider son équipe à se montrer plus dangereuse sur le plan offensif.

OM : Chancel Mbemba élu olympien du mois de novembre

Il n'aura eu besoin que de trois petits matchs pour succéder à Pau Lopez. Grâce à des prestations abouties face à Tottenham (1-2), l'OL (1-0) et l'AS Monaco (3-2), Chancel Mbemba a logiquement été élu olympien du mois de novembre par les supporters de l'Olympique de Marseille. Le principal intéressé n'a pas manqué de réagir sur le site officiel du club. "Je dis merci à tous les supporters et à tous mes coéquipiers. C'est grâce à mes coéquipiers, on s'est donné à fond et ça m'a permis de récupérer ce trophée, c'est mérité. Il faut que je continue de me donner à 100% sur le terrain. Sur le terrain, je me fais que mon boulot. Je ne vais pas baisser les bras et continuer à travailler pour rester au top." Cette distinction devrait maximiser encore plus la confiance du défenseur congolais qui a récemment fait son retour à l'entraînement avec l'ensemble de ses coéquipiers pour préparer au mieux la deuxième partie de saison marseillaise.