OM Mercato : C'est fait, un attaquant quitte l'Olympique de Marseille !

Publié par Enzo Vidy le 02 décembre 2022 à 14:45

Peu utilisé par Igor Tudor, un attaquant a quitté l' OM ce vendredi et pourrait faire rentrer une belle somme dans les caisses marseillaises.

Arrivé cet été en provenance de Grenade en échange de 10 millions d'euros, l'attaquant colombien Luis Suarez n'est pas parvenu à s'imposer dans le schéma de jeu d'Igor Tudor. Depuis le début de la saison, l'ancien joueur de Liga n'a connu que trois titularisations avec l'Olympique de Marseille et porte un total de 11 apparitions cette saison, toutes compétitions confondues. Malgré ses trois buts inscrits depuis son arrivée, Luis Suarez ne répond pas aux attentes de son entraîneur et de son président qui souhaitaient rapidement lui trouver une porte de sortie, si possible lors du prochain mercato hivernal. Alors qu'il y a quelques heures, un intérêt de la part du club d'Almeria a été mentionné par Matteo Moretto, le quotidien espagnol AS officialise le prêt avec option d'achat de l'attaquant de l'attaquant marseillais au club de Liga.

OM Mercato : Luis Suarez pourrait rapporter 8 millions d'euros à Marseille

Le média hispanique précise que l'attaquant olympien a déjà été libéré par l'Olympique de Marseille afin qu'il puisse s'entraîner le plus rapidement possible avec sa nouvelle équipe. Concernant les modalités de cette opération, le journaliste de Sky Sports Fabrizio Romano a donné quelques détails supplémentaires sur cette opération.

En effet, l'option d'achat de l'attaquant colombien Luis Suarez sera automatiquement levée si Almeria se maintient dans la première division du championnat espagnol. Actuellement 14e de Liga avec 16 points pris en 14 matches, le club d'Almeria est loin d'être sorti d'affaire pour rester en Liga la saison prochaine. Toutefois, l'arrivée de Luis Suarez devrait être bénéfique pour Almeria dans la course au maintien, et Pablo Longoria risque de regarder de très près les matchs du club espagnol avec l'espoir du maintien en fin de saison pour encaisser le précieux chèque de 8 millions d'euros.