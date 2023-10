Auteur de prestations solides au sein de la défense du RC Lens, Kevin Danso est annoncé déjà vers un beau transfert en Premier League.

Mercato RC Lens : Kevin Danso, la grosse annonce venue de l’Angleterre

Auteur de performances remarquables avec le RC Lens la saison dernière, Kevin Danso aurait pu changer de club cet été. Plusieurs formations européennes, comme l'Inter Milan et Naples, se bousculaient en coulisse afin de boucler sa signature. Mais la direction du club lensois ne souhaitait pas perdre un tel talent et a finalement réussi à prolonger son contrat jusqu’en juin 2027.

Après un mercato estival très agité, Kevin Danso a tardé avant de retrouver un meilleur niveau de jeu avec les Sang et Or durant l’exercice en cours. Ses récentes prestations en Ligue des Champions ne sont pas passées inaperçues en France et au-delà des frontières nationales. Du côté de l’Angleterre, Rio Ferdinand, l’ancien défenseur emblématique de Manchester United s’est enflammé pour le défenseur du RC Lens, en estimant que le joueur de 25 ans disposait de toutes les qualités nécessaires pour s’imposer en Premier League.

Kevin Danso pour succéder à Raphaël Varane à Manchester United ?

« Il y a à Lens un gars qui est bon, c’est Kevin Danso. Qu’il soit accessible ou non, je pense qu’il est brillant. C’est un défenseur central incroyable. Il a tous les atouts pour correspondre parfaitement à la Premier League », a commenté Rio Ferdinand, désormais consultant auprès du Manchester Evening News. La Premier League reste l’un des championnats les plus populaires et le plus compétitifs au monde. Les compliments de Rio Ferdinand soulignent ainsi le potentiel prometteur de Kevin Danso pour s'imposer dans un environnement aussi exigeant.

La situation actuelle de Manchester United renforce encore davantage le commentaire de Rio Ferdinand. Les blessures à répétition de Raphaël Varane et l'absence de Lisandro Martinez ont créé une instabilité au sein la défense centrale des Red Devils. Kevin Danso pourrait apporter cette stabilité et cette qualité défensive dont Man United a besoin pour retrouver sa forme. Reste à savoir si les dirigeants mancuniens suivront ce conseil de Rio Ferdinand.