Chelsea Mercato : 60M€, le successeur de Kanté enfin connu

Publié par Dylan le 04 décembre 2022 à 14:36

Actuellement blessé, N'Golo Kanté n'a pas pu disputer la Coupe du Monde avec la France. Inquiet pour la suite, Chelsea a déjà identifié son remplaçant.

La fin de l'aventure pour N'Golo Kanté à Chelsea ? Alors qu'il entame sa septième saison sous le maillot des Blues, le milieu de terrain de 31 ans est soumis à plusieurs rumeurs de départ ces dernières semaines. Le quotidien italien La Repubblica pense que le joueur intéresse deux cadors de Série A : la Juventus Turin et l'Inter Milan. Le premier nommé a déjà enrôlé un international français cet été en la personne de Paul Pogba, et pourrait recommencer avec N'Golo Kanté. Lié jusqu'en juin 2023 avec l'actuel 8ème de Premier League, l'international tricolore (53 sélections) devrait toutefois recevoir une offre de prolongation dans les mois à venir.

Chelsea s'inquiète aussi du flou autour de l'avenir d'Hakim Ziyech, qui se dit lui-même très incertain pour la suite de sa carrière en 2023. Néanmoins, le milieu offensif marocain est sous contrat jusqu'en juin 2025, ce qui veut dire qu'un club devra débourser au moins 17 millions d'euros pour obtenir ses services l'année prochaine selon Transfermarkt.

Roméo Lavia, la pépite de Southampton prête à remplacer N'Golo Kanté

L'entraîneur des Blues, Graham Potter, aurait déjà identifié le successeur de N'Golo Kanté. Selon les informations rapportées par le journaliste belge de L'Équipe Sacha Tavolieri, c'est un Diable Rouge qui pourrait prendre la place du champion du monde. Il s'agirait de la pépite de Southampton, Roméo Lavia. Le milieu de 18 ans débute à peine sa première saison professionnelle, et pourtant il s'est déjà mis la Premier League dans sa poche. Titulaire à six reprises depuis le début de la saison, il a même inscrit son premier but sous les couleurs des Saints face... à Chelsea le 30 août (victoire 2-1).

Passé par l'académie des jeunes de Manchester City, Roméo Lavia est également promis à un bel avenir en sélection belge. Sacha Tavolieri l'estime comme l'un des futurs cadres des Diables Rouges, si toutefois il poursuit sur sa lancée. Estimé à 25 millions d'euros sur Transfermarkt, il pourrait totalement rentrer dans le budget des Blues de Graham Potter. Mais Southampton avait déjà refusé une offre du club estimée à 50 millions de livres (soit environ 58M€) cet été d'après le journaliste Fabrizio Romano. Chelsea va donc devoir batailler pour s'offrir les services de ce jeune prodige.