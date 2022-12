OGC Nice : Deux absents de taille avant la reprise en Espagne

Publié par Dylan le 04 décembre 2022 à 17:20

Deux joueurs importants de l'OGC Nice manqueront à l'appel pour le premier stage de préparation à Marbella. Lucien Favre a dévoilé son groupe.

La Coupe du Monde ne fait pas que des heureux. L'OGC Nice perd deux joueurs après la phase de poules de la plus grande des compétitions internationales. Pourtant éliminés avec le Danemark et le Pays de Galles, le portier Kasper Schmeichel et le milieu central Aaron Ramsey ne feront pas leur retour en vue du premier stage de préparation du Gym.

Deux grands noms du club azuréen qui manqueront donc à l'appel pour Lucien Favre lors du voyage à Marbella en Espagne. Un constat embêtant pour le coach suisse de l'OGC Nice, qui aurait voulu avoir tous ses joueurs à disposition avant les matchs amicaux. Pour rappel, l'équipe autrichienne de Sturm Graz et l'Atalanta Bergame seront les deux adversaires des Aiglons avant la reprise de la Ligue 1.

Le groupe de l'OGC Nice dévoilé pour le stage de préparation à Marbella

Malgré l'absence de Kasper Schmeichel et Aaron Ramsey, Lucien Favre a tout de même concocté un groupe compétitif pour le stage de préparation à Marbella. Tous les autres cadres sont présents, ainsi que plusieurs jeunes au temps de jeu bien maigre cette saison. On peut noter dans cette catégorie le gardien Teddy Boulhendi (20 ans) et l'attaquant Badredine Bouanani (17 ans), respectivement passés professionnel en juin dernier et en juillet. Choix surprenant mais qui plaira aux supporters niçois, 5 des 28 joueurs convoqués en Espagne ont été récupérés dans l'équipe réserve ou l'équipe U19.

Voici leur identité : le milieu de terrain Daouda Traoré (U19), les gardiens Enzo Garrido et Bartosz Zelazowski, le défenseur central Yannis Nahounou et le milieu défensif Reda Belahyane. Tous ces jeunes joueurs auront donc peut-être la chance de participer aux matchs amicaux de l'OGCN. Tout dépendra de la volonté de Lucien Favre. Quelques recrues estivales, peu en vue en ce début de saison, sont également dans le groupe à l'image du taulier danois Mads Bech Sørensen ou encore de l'ailier gauche roumain Rares Ilie.

Le groupe complet de l'OGC Nice pour le stage de préparation à Marbella :

Gardiens : Boulhendi, Bulka, Garrido, Zelazowski

Défenseurs : Atal, Bard, Bryan, Dante, Lotomba, Nahounou, Bech Sørensen, Todibo, Viti

Milieux de terrain : Barkley, Beka Beka, Belahyane, Boudaoui, Diop, Ilie, Lemina, Rosario, Thuram, Traoré

Attaquants : Bouanani, Brahimi, Delort, Laborde, Pépé