PSG Mercato : Paris reçoit une grande nouvelle pour Joao Felix

Publié par Ange A. le 05 décembre 2022 à 07:05

Actuellement au Mondial, Joao Felix alimente le mercato. L’entourage du joueur pisté par le PSG vient d’ailleurs de faire une annonce.

Le Paris Saint-Germain souhaite encore frapper un coup en attaque. Un nouvel attaquant pourrait même débarquer à Paris cet hiver. L’une des pistes plus évoquées est celle menant à Joao Felix. Le longiligne attaquant portugais n’est plus indispensable à l’Atletico Madrid. Il ne compte que quatre buts et trois passes décisives en 18 apparitions avec les Colchoneros cette saison. L’ancien du Benfica n’est plus également incontournable aux yeux de Diego Simeone. Malgré sa situation à Madrid, Felix a été convoqué pour le Mondial. Il compte d’ailleurs une réalisation en deux matchs. Alors que la Seleçao s’apprête à défier la Suisse ce mardi, son entourage a fait une importante annonce concernant son avenir.

PSG Mercato : Paris peut se frotter les mains pour Joao Felix

Cité par Marca, un proche de Joao Felix confie notamment que les lignes vont bouger cet hiver. Le polyvalent attaquant âgé de 23 ans pourrait enfin quitter l’Atletico Madrid comme il le souhaite. « Ça va s’accélérer dans les prochaines semaines », assure la source. La direction des Colchoneros serait d’ailleurs disposée à le céder au prochain mercato. Toutefois, l’autre grand club de Madrid ne voudrait pas fixer de prix pour Felix tant qu’il est engagé en Coupe du monde. Par cette manœuvre, l’Atletico espère augmenter les enchères après avoir claqué près de 130 millions d’euros pour son transfert en 2019.

Reste maintenant à savoir si le Paris Saint-Germain va répondre aux exigences futures des Colchoneros. À défaut d’un transfert sec, le club de la capitale pourrait proposer un prêt éventuellement assorti d’une option d’achat pour le crack portugais. Arrivé dans la capitale espagnole en 2019, Joao Felix est encore sous contrat jusqu’en 2026. Mais au vu de sa situation, son avenir va s’écrire loin de Madrid.