PSG Mercato : Joao Félix a prévenu l’Atlético Madrid pour son futur

Publié par JEAN-LUC D le 04 décembre 2022 à 11:49

Priorité de Luis Campos pour renforcer l’attaque du PSG, Joao Félix aurait déjà prévenu la direction de l’Atlético Madrid sur ses intentions pour cet hiver.

En froid avec son coach Diego Simeone, Joao Félix ne se voit plus un avenir sous les couleurs de l’Atlético Madrid. Recruté en juillet 2019 contre un chèque de 127 millions d’euros et malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, le milieu offensif de 23 ans voudrait changer le plus rapidement possible, précisément dès cet hiver.

Ce dimanche, la Cadena SER assure que Joao Félix aurait informé les dirigeants des Colchoneros, via son agent Jorge Mendes, sur sa décision de s’en aller lors du prochain marché des transferts de janvier. D’ailleurs, plusieurs offres seraient déjà sur la table pour l’international portugais.

Mercato PSG : Grosse bataille pour le transfert de Joao Félix

Peu utilisé par Diego Simeone depuis le début de la saison et le retour définitif d’Antoine Griezmann, Joao Félix a manifesté son désir de changement auprès de la direction de l’Atlético Madrid et attend désormais de se mettre d’accord avec un club. Selon le média espagnol, le Paris Saint-Germain serait toujours intéressé par le profil du Golden Boy 2019. Luis Campos serait en contact avec son agent Jorge Mendes et espère parvenir à boucler cet autre deal après les transferts de Renato Sanches et Vitinha l’été dernier.

En quête d’un renfort offensif pour permettre à Kylian Mbappé d’avoir plus de liberté sur le terrain, le club de la capitale française voudrait attirer le jeune compatriote de Cristiano Ronaldo pour l’ajouter au collectif de Christophe Galtier. Cependant, Luis Campos devra passer par deux obstacles majeurs dans ce dossier : la rude concurrence de Chelsea et Manchester United, ainsi que les 130 millions d’euros que réclame l’Atlético pour laisser filer son numéro 7.

Affaire à suivre donc…