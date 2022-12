Coupe du monde : Le sélectionneur du Ghana claque la porte !

Publié par Enzo Vidy le 05 décembre 2022 à 14:53

Après la terrible élimination en phase de poules face à l'Uruguay, le sélectionneur du Ghana, Otto Addo, a décidé de claquer la porte.

La désillusion était immense au coup de sifflet final vendredi soir. Le Ghana, qui devait ne pas perdre pour se qualifier en 8es de finale, est passé complètement à côté de son match, en encaissant deux buts en première mi-temps. Pire encore, les Ghanéens ont eu l'occasion de prendre l'avantage dès la 21e minute sur penalty, mais André Ayew n'a pas supporté la pression de l'exercice.

En seconde période, les Black Stars n'ont jamais réussi à se montrer dangereux pour inquiéter l'équipe uruguayenne, et se sont logiquement inclinés 2-0. Pour tout un peuple, cette élimination est une vraie déception, d'autant plus que les joueurs d'Otto Addo semblaient avoir fait le plus dur en battant la Corée du Sud quelques jours avant. Depuis le quart de finale atteint en 2010, les Ghanéens n'ont plus connu une phase à élimination directe de Coupe du monde. Suite à cette nouvelle désillusion, le sélectionneur du Ghana a pris une décision radicale ce lundi matin.

Coupe du monde : Otto Addo quitte la sélection du Ghana

En poste depuis le mois de septembre, Otto Addo a décidé de démissionner de son poste de sélectionneur. Il l'a annoncé très tôt ce lundi matin lors d'une conférence de presse, et ne sera resté que deux mois et demi à la tête de la sélection ghanéenne. Le président du comité de direction des Black Stars, Mark Addo, a immédiatement réagi à ce départ. "Nous savions que l'entraîneur partirait dans six mois, donc nous avons un plan pour le remplacer." Cette démission ne surprend personne si l'on en croit les propos de Mark Addo, et un remplaçant devrait rapidement prendre les reines de la sélection du Ghana.