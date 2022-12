Coupe du monde : Maroc, Walid Regragui redoute l'Espagne

Publié par Jules le 05 décembre 2022 à 17:20

Demain soir, le Maroc affronte l'Espagne pour les 8es de finale de la Coupe du monde. Un match qui s'annonce difficile pour les Marocains.

Vainqueur surprise de sa poule devant la Croatie (2e), la Belgique (3e) et le Canada (4e), le Maroc a accédé aux 8es de finale de la Coupe du monde 2022 qui se déroule au Qatar. Une première place assez inattendue, mais pour laquelle les Marocains ne sont pas récompensés puisqu'ils affrontent l'Espagne, qui a terminé 2e de son groupe après sa défaite face au Japon pour son dernier match de phase de poules.

Le match s'annonce compliqué pour le Maroc, même si l'Espagne est en plein doute. Malgré son premier succès retentissant contre le Costa Rica (7-0), les Espagnols ont ensuite été tenus en échec par l'Allemagne (1-1), avant de s'incliner contre le Japon (1-2) et de perdre la première place du groupe lors de la dernière rencontre. Le Maroc tentera donc d'imiter les Japonais, malgré le potentiel offensif de la Roja.

Maroc : Le coach marocain ne compte pas sur la possession

On le sait, la Roja est championne en terme de possession durant ce Mondial. Ainsi, le Maroc de Walid Regragui ne compte pas avoir la balle dans ce match, et veut imiter les Japonais. "On a laissé le ballon à la Croatie ou la Belgique, le Japon a eu 17 % de possession contre l'Espagne, ils gagnent, 20 % contre Allemagne, ils gagnent, explique le sélectionneur. Dans le football moderne, des gens veulent le ballon, d'autres ne le veulent pas. Demain, on espère surtout que l'Espagne ne saura pas quoi faire avec."

Néanmoins, le Maroc va tenter sa chance, pas le choix, et cela devrait se faire grâce à des contre-attaques des Lions de l'Atlas. "Je ne vois pas de faiblesses dans cette équipe espagnole. Ils savent ce qu'ils proposent, ils sont d'une patience infinie. Ils font mal à l'adversaire, mais aussi au public ! Face à cette équipe, il faut être fort dans la tête et attendre le bon moment pour les contrer." Néanmoins, la Roja conserve une défense solide, notamment gardée par Aymeric Laporte.

Sur quelle chaîne regarder Maroc-Espagne ?

Le quart de finale opposant le Maroc à l'Espagne sera à suivre ce mercredi. Les Marocains tenteront de réaliser l'exploit contre une Roja loin d'être infaillible. La rencontre sera diffusée sur Bein Sport 1 à partir de 16h.